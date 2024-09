Moreno acusa a Espadas de «blanquear» el pacto PSC-ERC a costa de 30.000 millones de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado como una «trampa» la reunión solicitada por el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, para buscar un acuerdo sobre financiación autonómica con el que pretende «blanquear» el pacto entre PSC y ERC que sitúa a Andalucía como «gran perdedora». Le ha retado a exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «rompa el acuerdo de privilegios con los independentistas catalanes» si realmente quiere sentarse a negociar en vez de plantear que Andalucía reclame lo mismo que Cataluña aunque supondría «perder 30.000 millones» de euros.

En una entrevista con Canal Sur Radio durante su visita oficial a China, Moreno ha criticado que los «múltiples bandazos» de Espadas en materia de financiación «le restan credibilidad» y han convertido al PSOE-A en una «mala sucursal del sanchismo» cuando, en su opinión, «Andalucía y España necesitan a aquel PSOE que era un partido socialdemócrata que crea en la solidaridad entre los españoles en la igualdad entre los españoles, esas palabras que antes la izquierda manejaba y que ahora ha abandonado porque ya no hay socialistas, sino sanchistas y entonces el sanchismo ha impuesto un dogma de fe y lo siguen a pie juntillas».

El jefe del Ejecutivo andaluz ha dejado claro que no tiene «ningún problema» en reunirse con la oposición en Andalucía y «soy el presidente que más veces lo ha hecho de la historia de Andalucía», pero ha advertido a Espadas que para ello «lo primero que tiene que decirle al señor Sánchez es que rompa el acuerdo de privilegios con los independentistas catalanes y a partir de ahí podemos sentarnos y hablar».

Moreno ha censurado con dureza que Espadas plantee que Andalucía reclame «lo mismo que Cataluña» solo para «blanquear una posición política» cuando ello supondría «perder 30.000 millones de euros». «Nosotros no tenemos ni la renta de Cataluña ni el sistema de financiación de Cataluña ni las infraestructuras de Cataluña y Espadas quiere que me nivele con Cataluña para perder 30.000 millones, por ahí no voy a pasar en una trampa absurda que no tiene ningún sentido«, ha advertido.

«Dar la batalla en la calle si hace falta»

Preguntado por si está dispuesto a convocar movilizaciones en Andalucía contra el «cupo» catalán, el presidente de la Junta se ha comprometido a «dar la batalla en todos los ámbitos, en el social, en el político, en el institucional y en la calle si hace falta» porque «estamos ante una situación grave» que afecta al futuro de Andalucía porque el independentismo catalán «es egoísta en términos sociales y solo piensa en lo mío, lo mío, lo mío y sólo para mí».

«Esto es como si todos pagamos un menú, nos ponemos a comer y uno en una mesa dice mira yo hago lo mismo que tú, pero a mí no me vas a poner huevos fritos con patatas, sino pato laqueado y a la naranja, vino francés y además voy a comer tres veces y los dé al lado decimos oiga porque le ponen a usted más si hemos pagado lo mismo«, ha señalado Moreno, que ha dejado claro que «por ahí no voy a pasar» aunque «nos lo quiera hacer tragar tanto Espadas como María Jesús Montero, lo que me sorprende enormemente porque creo que eso la deja una malísima situación ante los andaluces».

En su opinión, el acuerdo PSC-ERC es la «penúltima cesión que hace Sánchez para sobrevivir un mes más, un año más en el Gobierno tras lo que hemos visto con la amnistía, los desprecios de Puigdemont y el ridículo internacional que hicimos cuando vino a un mitín y se fugó otra vez». «Lo estamos viendo en el día a día con los pinganillos en el Congreso, pero esta cesión es la que más daño está haciendo al PSOE en sí y al sistema político que tenemos en España», ha subrayado.

«Nadie de la oficialidad del PSOE-A abre la boca»

Moreno ha recordado que «cualquier estado moderno se define como garante de redistribución de riqueza entre sus ciudadanos, de manera que los ciudadanos que más rentas tienen en un territorio colaboran con los ciudadanos que menos renta tienen en ese territorio, es lo que hace la Unión Europea dentro del territorio, de forma que Alemania, que es más potente, colabora con España para que España tenga más renta, pero todo esto que se construyó en el 78, fruto del consenso, ha sido destruido unilateralmente por un pacto del señor Sánchez con los independentistas que supone que Cataluña, a partir de ahora, tiene independencia fiscal y no contribuye a la solidaridad del resto del territorio con Andalucía como gran derrotada de toda esta maniobra».

Se ha declarado «sorprendido y triste» de que sea precisamente una vicepresidenta andaluza y exconsejera de Hacienda, «que durante años ha reclamado igualdad entre los españoles y ha reclamado un trato de igualdad para Andalucía cuando gobernaba el PP, firme una traición de este nivel hacia nuestra tierra» y ha criticado la resistencia del PSOE a reconocer que se ha acordado con el independentismo catalán un «cupo que rompe el principio de solidaridad» cuando el pacto establece que «la comunidad autónoma recauda el 100% de sus impuestos y es ella, la comunidad, la que al final decide lo que le dará el Estado en función de los servicios de presta».

En este sentido, Moreno ha destacado que lo ha dicho el propio Josep Borrell y federaciones socialistas como Aragón aunque en el PSOE-A «nadie ha abierto la boca, a excepción de algunos dirigentes más críticos, pero la oficialidad del Partido Socialista sean incapaces de decir que es injusto para nuestra tierra». «Da igual que sea tu propio partido, pero cuando se hacen cosas que van contra los intereses de nuestros vecinos, nosotros tenemos la opción de defender a nuestros vecinos y aquí se están atacando a los ciudadanos de Andalucía, que vamos a tener peores hospitales con catalán, peores oportunidades laborales, peores colegios, peores servicios públicos, porque si somos españoles todos por qué tiene que haber españoles que tengan más privilegios y, por tanto, más posibilidad de desarrollo y españoles que tengamos menos», ha concluido.