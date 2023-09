«Telenovela» en el Consejo Escolar: la oposición pide la dimisión del presidente y del secretario general

Ceses o dimisiones en el Consejo Escolar de Andalucía en lo que los socialistas califican ya como «la telenovela del verano». La oposición en el Parlamento, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, exigen u paso más a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional al respecto de los nombramientos en el seno de este órgano consultivo, con sede en Granada, dependiente de su departamento salpicado por la polémica en el arranque del curso escolar.

Como ha publicado Economía Digital, el presidente del Consejo, Manuel Pérez García, candidato a la alcaldía del Partido Popular de Padul en su día, designó como miembro del equipo técnico, en uno de los tres puestos de los que dispone este órgano, a su esposa, Elena Espigares. Asimismo, como personal de libre designación, la consejería ha nombrado como secretario general, según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado 29 de agosto, a Jesús Saavedra Requena, hermano del número 2 del Ayuntamiento de Granada y secretario de organización en el Partido Popular de la provincia, además de portavoz de Educación en la cámara autonómica.

A raíz de la publicación de la noticia, la consejera forzó la renuncia de Espigares de su cargo pero mantiene en el puesto de presidente a su marido, Manuel Pérez, que es quien designó a su esposa como asesora. Por otro lado, Educación defiende la idoneidad del perfil de Jesús Saavedra como secretario general de este organismo y en ningún caso plantea su renuncia.

Cabe señalar que el puesto de presidente del Consejo Escolar de Andalucía tiene una retribución anual de unos 58.325 euros a los que cabe sumar la productividad y, en el caso de los funcionarios, la antigüedad. El cargo de Presidente del Consejo Escolar es equivalente en retribuciones y consideración al de Director General.

En la ronda de portavoces de los grupos parlamentarios de la cámara autonómica, celebrada este miércoles, los distintos líderes de la oposición se han referido a este caso. El PSOE, a través de su portavoz, Ángeles Ferriz, que ha calificado el asunto como «la telenovela del verano», ha pedido a la consejera de Educación, Patricia del Pozo, «que dimita el presidente y que dimita el hermano»; Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía (la marca regional de Sumar), a preguntas de este medio, también opina que «estos cargos deberían dimitir pero, en todo caso, eso no resolvería el problema de fondo, que va en el ADN del PP: una utilización obscena de lo público en favor de sus intereses personales o políticos«.

🔴 Moreno Bonilla ha interpretado su mayoría absoluta como IMPUNIDAD ABSOLUTA.



✖️ Ha convertido el Consejo Escolar de Andalucía en el Consejo Escolar de Moreno Bonilla y de los familiares del PP.



¿Esto es su andalucismo moderno?



▶️ @angelesferriz pic.twitter.com/J4XsL4nWxI — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) September 6, 2023

Por su parte, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, pedía «explicaciones» a la consejera Patricia del Pozo en este arranque del «curso escolar de los engaños de la consejera de Educación» por los casos de «enchufismo» conocidos a partir de este medio. «El nombramiento de la esposa del presidente como asesora parece que ha durado 24 horas, pero qué casualidad que entre los más de 100 mil docentes de Andalucía, el que tiene el mejor currículum para ocupar el puesto de secretario general del Consejo Escolar sea el hermano del portavoz de Educación del Parlamento y número dos del PP de Granada», ha añadido el representante de Adelante.

«Se denigra imagen de institución y se coloca a gente que no está preparada. La mayoría absoluta de Moreno se ha interpretado como impunidad absoluta. Ya es el Consejo Escolar de Moreno Bonilla y de los familiares del PP», insiste. En ese sentido, ha expuesto que entiende que «tiene que tener puestos de libre designación pero no puede ser que parezca otra cosa, que se dejen de estos tejemanejes a los que nos tienen acostumbrados en la Junta, porque no es el único hermano colocado», en referencia al caso que trascendió sobre el puesto directivo en el Puerto de Almería para el hermano del portavoz del Gobierno y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco.

En su denuncia sobre la situación que encara el sistema público educativo en este arranque escolar, Ferriz ha calificado de «tomadura de pelo que la consejera hable de que dimita la mujer, mientras sigue el hermano del portavoz de Educación del PP». Asimismo, ha exigido que «expliquen por qué han vuelto a cerrar aulas, porque ya llevan 2.000. ¿Cómo es posible que se recorten 300 aulas de la educación pública? Mientras, incrementa precios de aulas matinales o del comedor, donde el aumento de precio no va aparejado a la mejora de la calidad, una queja constante de los padres» con casos, ha señalado, de «hasta cucarachas en una escuela infantil de Paterna del Campo en Huelva, en un centro 100% de la Junta de Andalucía».

Por último, Toni Martín, portavoz del Partido Popular, también se ha referido a este asunto a preguntas de la prensa aunque de manera general se ha limitado a respaldar las palabras y decisiones que tomó este martes la consejera de Educación ha afeado al PSOE que pida la dimisión de Jesús Saavedra, como secretario general del Consejo Escolar. “Que ser hermano de un portavoz de un grupo político en el parlamento coarte la posibilidades de cualquier persona de acceder a cualquier cargo… Tiene un currículum envidiable para ese cargo. No sé si [en el PSOE] pueden dar lecciones cuando tienen familiares muy directos del grupo parlamentario investigados por comisión en esta cámara».

La reflexión de Nieto, portavoz de Por Andalucía, incide el hecho de que este tipo de nombramientos suponen «un desprecio a la educación pública, uno más, por cuanto significa que al PP no le importa designar a las personas que puedan desempeñar mejor esas funciones, si no utilizar estos cargos de libre designación en beneficio propio. Lo peor es que es una práctica extendida en muchos ámbitos. El PP tiene tendencia a primar las lealtades personales y políticas a las capacidades para el desempeño de los puestos». Desde el grupo Unidas Podemos recuerda que hace unos días el TSJA condenó a Faisem, una fundación publica dependiente de la Consejería de Salud, «por fraude en los procesos selectivos de personal»