Los accesorios más llamativos de la nueva colección para novias de Parfois

Algunas de las tiendas convencionales de ropa como Zara o Parfois no dejan de sorprendernos este verano con sus nuevas colecciones. Algunos de sus últimos lanzamientos están siendo de lo más innovadores y han conseguido sorprendernos por sus increíbles diseños par todo tipo de ocasiones.

Esta vez Parfois es la protagonista con su nueva colección para novias en la que no solo podemos encontrar vestidos o outfits de lo más originales, sino que dispone de una gran variedad de accesorios que podrían sernos realmente útiles para conseguir el conjunto perfecto el día de nuestra boda. Estos son los mejores accesorios para novias que hemos encontrado en la nueva colección de Parfois.

Bolso de plumas y strass

Un elemento que no se tiene demasiado en cuenta y que es igual de funcional y llamativo a la hora de elegir tu outfit de novia, es el bolso. Es cierto que no tendrás que caminar con él hacia el altar, y tal vez por esa razón no se tiene tanto en consideración, pero si quieres llevar contigo tus pertenencias durante el resto del día, podría serte realmente útil.

En esta ocasión Parfois ha lanzado un bonito bolso de mano en color blanco con cierre de cremallera y asa de hombro de cadena con eslabones finos. Cuenta con detalles de plumas y strass en la parte del bajo y tiene el tamaño ideal para llevar lo más importante en tu día especial. Podrás encontrarlo a un precio de 27,99 euros.

Diadema de colgantes strass

El velo es siempre un elemento importante e indispensable a la hora de confeccionar tu outfit de novia, sin embargo, cuando acaba la ceremonia puede ser un poco incómodo llevarlo durante todo el día y entonces te darás cuenta de que necesitas algún accesorio bonito para adornar tu cabeza en su lugar.

Es por ello que nos ha gustado tanto esta diadema de colgantes strass de Parfois, un artículo compuesto por un 40% de latón, un 30% de hierro y un 30% de vidrio, ideal para aportar esa luz y elegancia a tu pelo y que podría convertirse en el sustituto ideal para el velo. Está disponible a un precio de 25,99 euros.

Diadema con velo adornada con perlas

Como hemos dicho, el velo es un elemento indispensable a tener en cuenta en todo outfit de novia, y aunque Parfois propone algunas alternativas diferentes, también cuenta con un bonito velo que podría lucir genial con tu vestido de novia y que sin duda conseguirá sorprenderte por su precio respecto a otras firmas de moda.

Se trata de una bonita diadema con un fino velo de tul de lo más tradicional, su particularidad viene por la parte de la diadema donde podemos encontrar múltiples perlas que adornan tu cabeza y que le dan un toque diferente al accesorio. Añade este velo a tu outfit por un precio de tan solo 49,99 euros.

Pendientes largos de perla y strass

Como no podía faltar en esta lista, hay un elemento indispensable en cualquier outfit que también se debe tener muy en cuenta el día de tu boda y que podría darle un toque diferente a tu rostro. Se trata de elegir los pendientes adecuados para la ocasión, que combinen con el resto de accesorios y que consigan dar el toque definitivo.

Es por ello que estos pendientes largos de strass de Parfois podrían convertirse en la opción perfecta a tener en cuenta. Se trata de unos pendientes largos y brillantes confeccionados en un 40% de latón, un 40% de vidrio y un 10% de acrílico. Cuentan con una fina perla en la parte de la oreja y podrás encontrarlos a un precio de tan solo 12,99 euros.

Todos estos elementos forman una parte importante de nuestro outfit, y nunca lo deberemos tener tan en cuenta como en el día de nuestra boda. Es importante prestar atención a cada pequeño detalle y ser conscientes de que muchas veces los accesorios consiguen darle ese toque personal tan especial a nuestro estilo. Es por ello que esta colección de Parfois conseguirá sorprenderte.