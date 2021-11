Adidas recupera un modelo popular de los años 80 y lo coloca en el top ventas de Amazon

Se acerca la Navidad. Y si no lo has hecho todavía, ya es hora de acabar de quitarse esos kilos de encima que ganaste en verano. Si no, te tocará renunciar a algunas de las delicias que habrán sobre la mesa en los típicos encuentros con familia o con amigos. Y para poder volver al peso ideal no hay otra que el seguir una alimentación saludable y equilibrada, así como practicar deporte. Y para lo segundo, puedes acudir a Amazon para equiparte.

En la web de ventas online encontrarás cientos de opciones en equipamiento deportivo. Y algunas de ellas están rebajadas estos días. Por ejemplo, el calzado deportivo de Adidas que te presentamos a continuación.

Amazon tiene rebajadas las Adidas Continental 80

Se trata delas zapatillas Continental 80 de la marca Adidas que puedes encontrar a la venta en Amazon por 54,95 euros. Un precio que está rebajado en un 45%, pues su coste habitual es de 100 €.

Este artículo tiene una valoración de 4,5 estrellas sobre 5 y un total de 4.602 valoraciones. Además, es el nº1 más vendido en Calzado deportivo de interior de hombre. Y a continuación te contamos algunas de sus características.

Estas zapatillas de Adidas Continental 80 lucen un diseño retro típico de los años 80, pero con la comodidad que aporta el calzado de hoy en día. Están fabricadas en cuero en su exterior con un material sintético en su interior, mientras que la suela es de caucho.

Hasta 17 diseños distintos

Asimismo, estas zapatillas están disponibles en tallas que van desde la 36 a la 48, con lo que no deberías tener problemas para encontrar tu talla ideal. Y las que cuentan con esta oferta son las de color blanco.

No obstante, estas zapatillas están disponibles en otros colores. Hasta en 17 modelos distintos. Y algunos de ellos cuentan con esta misma rebaja u otras similares. Es cuestión de que busques el tono que más te guste, comprobar si está en tu talla y comprobar si puedes disfrutar de algún tipo de descuento.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos