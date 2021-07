Alcampo convierte en ‘low cost’ un imprescindible para la mujer

Mantener la higiene personal para una mujer no es nada barato. Las épocas de periodo suelen implicar un importante desembolso en productos como tampones y compresas, así como en salvaslips. Basta con decir que el IVA de los primeros se sitúa en el 10%. Es decir, el mismo que pagamos cuando vamos a tomar un refresco o vamos al cine, con la diferencia de que en este caso no es la mujer quien decide, pues no les queda otra que acudir una vez al mes al supermercado a reponer el armario de artículos para la higiene íntima.

Además, estamos hablando de productos que no son nada baratos. Y no solo por el elevado IVA, pues muchas empresas se aprovechan de esta necesidad para aumentar sus beneficios.

Alcampo te ayuda a ahorrar en la higiene íntima

Por eso es interesante echar un vistazo a los precios que proponen las diferentes superficies para este tipo de productos. Y en este sentido, una de las que mejor precios dispone es Alcampo. La cadena de supermercados de Auchan tiene en su línea de productos parala higiene íntima femenina uno de sus productos más interesantes en la relación calidad-precio.

Por ejemplo, puedes hacerte con la caja de tampones Súper con aplicador por solo 1,25 euros. Vienen en packs de 16 unidades, lo que significa que cada uno te cuesta 0,07 euros.

Tampones super de Alcampo

Tampones, compresas y salvaslips a precios muy ‘low cost’

Otra opción es comprar las compresas regulares Maxi. En este caso vienen 18 unidades y el precio de cada caja es de solo 0,88 euros. O lo que es lo mismo: cada compresa cuesta 0,04 euros.

Compresas Maxi de Alcampo

Si lo prefieres, en Alcampo también puedes comprar las compresas Súper Finas regulares. Cuentan con sistema de alas y cada caja de 14 unidades cuesta 1,59 euros. Esto significa que cada compresa cuesta 0,11 euros.

Tampones super de Alcampo

Pero eso no es todo. También tienes productos de higiene para noche. Por ejemplo, las compresas con alas que cuestan 1,29 euros y vienen en packs de 10 unidades. Cada una te costará 0,12 euros.

Compresas de noche de Alcampo

Por último, los salvaslips de Alcampo también están a precios muy económicos. Son ultrafinos, normales y tienen forma anatómica. Y cada caja de 30 unidades cuesta 0,89 euros. Es decir, cada uno solo te costará 0,02 euros.