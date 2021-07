Alcampo tiene la solución a uno de los problemas más molestos de después de las comidas: 0,85 euros

El ritmo de la campaña de vacunación contra el coronavirus es satisfactorio en España. Son muchos los que ya llevan las dosis necesarias en función de la vacuna que les haya tocado, y muchos más los que al menos llevan ya la primera dosis. Los datos son esperanzadores y todo sigue la hoja de ruta marcada por el Gobierno cuando empezó el proceso de inmunización.

Sin embargo, los casos positivos han subido en las últimas semanas. La quinta ola es una realidad. Y aunque no está siendo tan devastadora como lo fueron las anteriores, si está generando mucha preocupación, tanto entre los gobernantes como entre muchos ciudadanos. Y decimos muchos porque todavía quedan muchos inconscientes.

Los casos de coronavirus aumentan

Con todo, no es descartable que en las próximas semanas se empiecen a tomar medidas en forma de restricciones. De hecho, en algunas zonas de España ya se están llevando a cabo. En Catalunya, por ejemplo, se han suspendido las actividades de ocio nocturno durante 15 días. Y veremos si el periodo no se alarga o si la cosa no va a más.

Por eso, antes de que nos vuelvan a ‘encerrar’, muchos y muchas son quienes aprovechan para verse con sus allegados y familiares. Y claro, ello implica a menudo encuentros fuera de casa, tanto para evitar sitios cerrados por la pandemia como para disfrutar del sol y el aire libre.

Así las cosas, más de uno/a se encuentra que no tiene cepillo de dientes para después de la comida de turno. Y ello puede derivar en problemas bucales de olor e higiene.

