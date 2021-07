Aldi te ayuda a ahorrar en la factura de la luz con una novedad de 5,99 euros

La luz no para de subir y aunque quieran rebajar el IVA, no te confíes, el precio de la luz es igual de elevado. Así que no queda más remedio que ahorrar.

En verano se gasta una gran cantidad de luz con los aires acondicionados, aunque por suerte debido a las horas de sol, hasta las 10 de la noche no es necesario encender ninguna luz.

Y es que podemos sacarle el máximo partido al sol para reducir gastos en la factura. ¿Has oído hablar de las placas solares? Pues ahora lo harás con estas lámparas solares de Aldi.

Son muchas las personas que ya iluminan este verano sus casas con la iluminación solar. Seguramente a ti también te gusta sentarte por las noches en la terraza junto a un nutrido grupo de amigos. A estas divertidas reuniones le puedes dar un toque muy especial y encima ahorrando luz.

Una lámpara solar consta de tres partes: panel solar, para transformar la energía del sol en electricidad, un sistema de almacenamiento de energía y un sistema de iluminación que proporciona la luz. Encontrarás dos tipos diferentes, la ambiental y la decorativa. Todo dependerá del ambiente que quieras conseguir.

Las ventajas de utilizar lámparas solares

La iluminación solar es una tendencia hoy en día por sus grandes ventajas. Primero de todo al conseguir energía a través de sol no necesita cables ni enchufes. Y puedes ir cambiándolas por cualquier parte de la casa, siempre que reciban luz durante el día.

Como funciona con energía solar suponen un importante ahorro en la factura de la luz. Podrás dejarlas encendidas toda la noche sin pensar en el gasto. Y además, tienen una gran autonomía. Pueden permanecer entre 3 y 6 horas encendidas.

Son ecológicas y sostenibles. Como emplea una fuente de energía natural y renovable es una opción totalmente sostenible. Las lámparas solares disminuyen de forma considerable la cantidad de contaminantes que afectan a la atmósfera. Y al no tener cables son por tanto más seguras. Ningún niño ni mascota puede hacerse daño. Y no se pueden provocar incendios.

Empieza a colocar estas lámparas tan originales con estampados que Aldi ha puesto a la venta desde este miércoles a un increíble precio de 5,99 euros la unidad.