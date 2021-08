Aldi termina con el principal problema de quedarte sin batería en el teléfono antes de ir a dormir: solución ‘low cost’

Estamos en una era en la que los cables tienden a desaparecer. Cada vez son más los dispositivos que tenemos en casa que funcionan de forma inalámbrica. Entre otros muchos, los cables del teclado y el ratón del ordenador, el mando de la videoconsola, las radios o altavoces inteligentes… Vamos, que todo aquello que no precise estar enchufado a la corriente como un frigorífico o un televisor, tienden a incorporar baterías para poder trabajar sin cables.

Y no solo eso. Cada vez existen más sistemas que permiten cargar esas baterías sin tener que conectar nada. Con tan solo el contacto se recargan las baterías. Algo que ocurre, por ejemplo, con los cepillos de dientes eléctricos. Y también con cada vez más teléfonos móviles.

Aldi pone a la venta un reloj despertador con sistema de carga inalámbrica QI

En la actualidad existen numerosos modelos que ya incluyen el sistema de carga inalámbrica QI, que permite cargar la batería con tan solo el contacto con el cargador, siempre y cuando este sea compatible. Aunque hoy en día este sistema lo encontramos incluso en muchos coches.

Si tu dispositivo goza de este sistema, el producto que Aldi lanzó este sábado a la venta te encantará. Se trata de un reloj despertador de la marca Krontaler con el que no te hará falta preocuparte jamás por si cuando llega la noche tienes el móvil cargado o no.

Reloj con carga Qi a la venta en Aldi

Así podrás deshacerte de ese cable que tenías en el dormitorio para ponerlo a cargar, o no tener que levantarte a por él si te lo has llevado a otra estancia de la casa. Además, si sueles despertarte con la alarma del móvil pero este está apagado, no tendrás que preocuparte, pues podrás poner la alarma directamente en el despertador.

Carga el móvil por la noche sin necesidad de cables

Porque este reloj despertador a la venta en Aldi cuenta con un sistema de carga inalámbrica QI en la superficie. Solo tendrás que poner el smartphone encima para que empiece a cargar.

Reloj con carga Qi a la venta en Aldi

Mientras tanto, cuenta con una pantalla LED en la que podrás ver la hora y la temperatura. Y su brillo es ajustable. Además, cada caja incluye un cable USB de un metro para el despertador y lo puedes escoger en tres colores: Gris oscuro, Azul, Plateado.

Por último, su precio habitual es de 19,99 euros, pero está disponible por solo 17,99 €.