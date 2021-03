Aldi trae de México la nueva sensación por 2,99 euros

En Aldi tienen muy en cuenta las necesidades de buena parte de sus clientes. Es por eso que, más allá de ofrecer siempre productos a muy buen precio, en los últimos tiempos han optado por ofrecer productos necesarios y que encajan muy bien con lo que necesitan, por ejemplo, los que trabajan fuera de casa.

No es casualidad que en los últimos tiempos la cadena de supermercados alemana haya optado por promocionar productos como una fiambrera eléctrica perfecta para los que, comen lejos de casa o de la oficina.

En este sentido ahora en Aldi han ido también un paso más allá y, al margen de comercializar esta fiambrera, también han optado por ir directamente a la comida. Así, los germanos traen de México una nueva sensación que seguro que va a contar con muchos adeptos en nuestro país.

Aldi y el bowl mexicano

No es otro que un plato de comida ya cocinada: el Bowl Mexicano. De la mano de su línea La Cocina de Aldi To Go!, la cadena de supermercados pone a la venta este bowl inspirado claramente en la comida mexicana.

Aldi bowl

Contiene, como bien podemos ver en su envase, quinoa cocida, tomate, alubias rojas cocidas, ajo y guindilla. Un plato con sabores que nos trasladarán a México y que, ojo, no nos costará precisamente un ojo de la cara. Y es que cada unidad de este bowl cuesta tan sólo 2,99 euros.

Aldi bowl

Para poder disfrutarlo en caliente, que es lo recomendable, o bien optamos por calentarlo durante 2 minutos en el microondas o bien, en el caso de que decidamos comerlo en casa, le damos un toque de calor en la sartén.

Además, uno de los puntos fuertes de este Bowl mexicano es que, como apuntan en Aldi, no lleva ni conservantes ni colorante, así como ni gluten ni lactosa, por lo que es apto para veganos.