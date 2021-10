Amazon tiene rebajado el filtro para jarras Brita que lleva años como el purificador de agua más vendido

Amazon tiene la fórmula para ahorrar. Ya no será necesario que compres botellas de agua todas las semanas porque podrás beber del grifo. No nos hemos vuelto locos. Sabemos que el agua contiene cloro y cal, y no en todas las ciudades sabe igual, por eso te traemos el mítico filtro de Brita. Son los cartuchos necesarios para tu jarra de la misma marca.

El pack Brita Maxtra+ contiene dos filtros para el agua con una duración para 2 meses. Actualmente se encuentran en Amazon rebajados un 7%, lo que deja su precio en 13 euros.

Con estos filtros tu agua obtendrá un buen sabor. Reducen el cloro y la cal para que puedas disfrutar de un vaso de agua sabroso y fresco, con calidad.

Brita es una empresa familiar con calidad alemana que trabaja con soluciones de filtrado en todo el mundo. Estos filtros cumplen con los estándares de calidad, libre de BPA.

Estos filtros tienen una duración aproximada de un mes, unas cuatro semanas si le das un servicio diario a tu jarra Brita. Cada filtro tiene una capacidad de 100l.

Con ellos prepararás un delicioso té y café con su mejor aroma. Podrás utilizar el agua de tu jarra para la cafetera o tetera, de este modo también evitarás que se te estropee con la cal. Y otro dato importante, es totalmente sostenible.

Todas las botellas de agua son de plástico. Al no tener que comprar, no solo ahorras dinero, sino que además reduces el uso de plástico, así cuidas del medio ambiente.

Todos los beneficios de tener una jarra Brita en casa

Sus partículas de carbon activo que convierten el agua de red en agua filtrada de excelente sabor. Utilizando agua filtrado alargarás la vida útil de tus electrodomésticos al evitar la acumulación de cal.

Será más sostenible porque no utilizarás plásticos. El diseño de estas jarras es atractivo y de calidad. Cuenta con el sello alemán. Y potenciarás el sabor de tu té o café. Todos son ventajas, pásate a Brita.

Un producto con una puntuación de excelente

Este producto tiene una valoración de 4,7 sobre 5, es decir, es excelente. Sus clientes están muy contentos y llevan tiempo utilizando Brita. Muchos de ellos compran los filtros de la jarra en Amazon. Más del 80% valoran su compra de forma muy positiva.

“Hace años que uso las jarras de Brita y estoy encantada. Me aburrí de acarrear agua del súper porque donde vivía y vivo ahora es de muy mala calidad la que sale del grifo tal cual y está ha sido la solución perfecta. Es verdad que la primera vez el agua te sabe un poco rara, que la extrañas un poco, pero en una semana te has hecho y ahora yo no le encuentro diferencia con la mineral, de Bezoya, por ejemplo, que siempre tengo alguna en casa. Los filtros te duran para un mes tranquilamente, como la duración es en tiempo (por el carbón activo que limpia el agua) puedes usarlo mucho o poco, según los que seáis en casa. Yo uso este agua también para cocinar las legumbres. Además ahora que estamos más concienciados con los plásticos que generamos sería un buen momento para que te pienses dejar de generar todo ese plástico del agua minera diaria”, cuenta una clienta.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos