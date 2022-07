Amelia Bono ha lucido el vestido de Zara que hace cuerpazo a todas

Tenemos que dar las gracias a Amelia Bono por descubrirnos el vestido más ideal del verano y el que será nuestro vestido de confianza negro porque además de ser ideal y encima hace cuerpazo a todas las mujeres. Es de nueva temporada de Zara y nos encanta.

Este vestido le está haciendo la competencia a las propias rebajas y mira que no nos extrañaría que acabará ganando la batalla este vestido de Zara. Este vestido es la representación hecha objeto de las tres BBB ya que es bueno, bonito y barato. Y encima un vestido negro es una prenda súper básica y un fondo de armario ideal.

El vestido que ha lucido Amelia Bono de Zara es de un corte largo midi, tirantes anchos elásticos y holgado. Un slip dress ideal que tiene una gran cantidad de posibilidades. Te puede valer para ir a la oficina con unos stilettos o unas sandalias de tacón con un blazer de toque final y es un lookazo lo mejor es que como es tan básico puedes jugar con los colores y según lo combines parecerá un vestido nuevo.

Para una cena con amigos este verano podemos copiarle el look a Amelia Bono y conjuntarlo con unas sandalias planas, un bolso de rafia y unos pendientes dorados. Pero este vestido tiene mucha vida más allá de oficina y cena lo puedes conjuntar con unas converse y hasta con unas botas cowboy.

Si aun no te has convencido de que necesitas un básico así en tu vida en cuanto veas lo que cuesta este vestido de Zara es muy probable que empieces a amarlo. Su precio es de 29.95 euros, la mayoría de nosotras no lo hubiéramos acertado si nos llegan a preguntar.

Atrévete con el vestido de Zara que le está haciendo la competencia a las propias rebajas.