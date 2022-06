El autobronceador que tiene obsesionada a Hailey Bieber

Hailey Bieber es una de las tops models más cotizadas del momento y además de su éxito en la pasarela lo que también nos encanta es su estilo y ahora en su cuenta de TikTok, ha publicado dos vídeos realmente donde nos desvela cuál es su rutina beauty; una rutina en la que sigue las últimas tendencias de maquillaje minimalista, y la pieza clave es el autobronceador

Con este autobronceador se consigue el efecto buena cara, también conocido como dolphin skin o glass skin, que se basa en realzar el bienestar y la luminosidad de la piel, en lugar de esconderla con productos mates o demasiado grasos, como las clásicas bases de maquillaje.

El producto estrella para Bieber, lo usa antes de irse a la cama. Así lo ha confesado en este vídeo, en el que explica que para equilibrar el tono de su cuerpo muchos más dorado con el de su rostro mucho más pálido. Para lograr eso se valía del autobronceador hidratante The Water de Tan-Luxe, un espray que no mancha y que además está formulado a base de agua, proporcionando un aspecto natural que no obstruye los poros, con vitaminas B, C y E, aceite de frambuesa y aloe vera, que nutren la piel.

Con este producto logramos una piel dorada y nutrida, sin manchas y sin ese temido aspecto pastoso o graso. Además, tiene una fórmula vegana. Una buena opción para poder lucir una cara bronceada sin tener que someter a nuestra piel a una exposición excesiva al sol. Sobre todo si eres una persona con la piel muy blanquita y tu moreno siempre pasa por el rojo es una buena opción para no exponer nuestro rostro y luego lucir un moreno compensado en todo nuestro cuerpo.

Leer más: Consigue el bronceado perfecto y fácil de aplicar con Freshly

En la web Look Fantastic encontramos este autobronceador por 7.50 euros menos de lo habitual, por 29.95 euros puede ser tuyo.