Desde hace ya mucho tiempo, Mercadona es mucho más que un simple supermercado de referencia dentro del ámbito de la alimentación. El desarrollo de marcas como Deliplus o Bosque Verde han permitido a la cadena valenciana también introducirse en sectores como el cosmético o del hogar. Y dentro de lo relativo a la ropa y todo lo que la rodea, el blanqueante de Mercadona es un imprescindible.

Y es que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos topado con el problema de prendas blancas que pierden color con el paso del tiempo. Existen cientos de remedios caseros que nos permiten si bien no evitar por completo este problema, sí minimizarlo lo máximo posible. Pero desde Mercadona se han propuesto acabar de raíz con este problema, tal y como veremos el día de hoy.

Mercadona acaba de raíz con el problema más habitual de la ropa blanca

Existen cientos de remedios caseros de los que hemos hablado hasta la sociedad para evitar este problema. Sin embargo, gracias a Mercadona ya ni siquiera son necesarios. Y esto se debe a que el percarbonato blanqueante de Bosque Verde se encarga por sí solo de devolver a todas tus prendas blancas ese brillo que tienen cuando son recién compradas.

El percarbonato blanqueante de Bosque Verde, disponible en Mercadona.

Pero, dejando a un lado los tecnicismos, ¿qué es el percarbonato? Se trata de una cristalización que mezcla una solución de carbonato de sodio y peróxido de oxígeno. Esto sirve para potenciar la potencia y eficiencia del detergente, y combinada con el agua oxigenada, logra ese tan buscado efecto blanqueador.

Y no solo destaca por una enorme eficiencia, son por ser una solución natural que deja a un lado ciertos químicos que no solo pueden ser perjudiciales para nuestras prendas, sino también para nosotros mismos. Pero es que este producto no se encarga únicamente de devolver el blanco total a tus prendas, sino que, además, también actúa como un quitamanchas de lo más efectivo, capaz de disolver las manchas de comida, café, sangre…

Una solución sencilla y certera a problemas que todos hemos sufrido en algunos momentos de nuestra vida con nuestras prendas. Y es que de la mano de este sencillo producto, que podemos encontrar en nuestro Mercadona más cercano, nuestras prendas recuperarán un color que hacía mucho no tenían. Y lo encontraréis por un increíble precio de tan solo 1,75 euros.