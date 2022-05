Descubrimos el bolso que usan las influencers en sus viajes

Todos sabemos que el verano comienza cuando nuestras influencer no parar de viajar que si a Ibiza, Menorca, Formentera o vete tu a saber donde. Lo bueno es que estos viajes realmente pre verano nos descubren muchos de los artículos que vamos a llevar esta temporada ya que son ideales para la temporada estival. Como este bolso que ha triunfado entre las influencers.

En concreto el bolso es de la marca Mas 1 se venden en muchos colores y tienen un diseño muy original, un gran plus para no ir siempre con el típico bolso de rafia . Estos bolsos están confeccionados con chapas de acero y metacrilato. Vienen con diferentes correas intercambiables para que puedas intercambiarlos y tener más de una opción, cada una totalmente diferente y así adaptarlo a cualquier plan que pueda surgir. Esta marca también ha lanzado fundas hechas a mano en crochet. Además, si quieres un modelo más personalizado y a tu gusto puedes diseñarlo a través de su web.

El modelo que ha enamorado a nuestras influencers es un bolso multifuncional que puedes llevar tanto de día, como de noche, pero lo mejor es que no ocupa prácticamente nada de hueco en la maleta de viaje, porque que es genial para cuando viajas con maleta de mano. Aunque como no todo iba a ser bueno tiene su parte mala y es que su precio no es muy económico, pero si te ha gustado puedes cotillear su pagina web pero si se te pasa un poco de presupuesto en el low cost tenemos prendas parecidas.

Si te gustan los complementos metálicos, pero quieres algo más innovador y especial, este bolso multiusos de Parfois tiene un tejido mesh y su precio es super asequible, cuesta solo 19,99 euros. Viene con una bandolera, también en metal, para que sea mucho más cómoda.

Un bolso especial es capaz de levantar cualquier look por que siempre es bueno tener uno mucho más especial.