Los botines cowboy y la falda midi que necesitas esta temporada en Mango

Las ganas de renovar el armario empiezan a dar sus frutos, a su vez nos persigue una pequeña voz interior que nos dice que seamos responsables y que de verdad compremos esa prenda que nos va a servir para los siguientes años, que perdure el máximo tiempo posible entre nuestros imprescindibles.

Una falda midi en Mango Outlet

Vamos olvidando los días calurosos de verano y llega ese momento en el que tienes que pensar los looks de entretiempo, esos en los que despiertas y ya hace fresquito y al medio día tienes calor.

Mango Outlet ha rebajado su falda midi más original de la temporada con estampado de fondo negro con flores multicolor en azul, rosa y beige, muy versátil. Lo mejor de la falda no es solo eso si no su precio, 17,99 euros, ¡corre que vuelan!

Para que te quede un look de lo más atrevido puedes conjuntarlo con unas botas cowboy y una cazadora biker efecto piel. Si lo que estás buscando es un look más elegante puedes conseguirlo con una camisa de lino básica y para estos últimos días de verano con unas alpargatas de cuña. ¿Un look deportivo? No dudes en ponerte tus deportivas de confianza y una sudadera básica, irás con un look todoterreno.

Una falda que como mencionábamos anteriormente será un imprescindible en tu armario, para toda época es válida, siempre y cuando añadas los complementos adecuados.

El botín cowboy que necesitas de Mango

Los pies los debemos cuidar al máximo, con lo cual, necesitamos un calzado adecuado. Mango tiene los botines cowboy más demandados en estos momentos y que necesitamos para conjuntar cualquier look.

Este modelo de botín es de lo más atemporal, siempre combina con todo y nunca pasan de moda, sientan fenomenal con cualquier tipo de básicos y siempre dan un rollo bohemio y natural de lo más juvenil.

Los verás y sabrás que los necesitas. Un par de botines de cowboy de piel de bovino con un diseño en dos colores que le dará movimiento y versatilidad a cualquier look que se te ocurra.

Cuentan con un tacón de 3 cm, la altura perfecta, el pie no se cansará y te verás más alta. Son de caña media, por lo que a las chicas que busquen verse más estilizadas no les servirán ya que este tipo de caña suele hacer las piernas más cortas. Su precio es de 109,99 euros, es una inversión que te durará años y lo mejor de todo es que no pasarán de moda durante temporadas.