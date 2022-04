El caldo de Mercadona con el que te convertirás en todo un maestro de las paellas

Desde su fundación en 1977, Mercadona no solo ha ido creciendo a pasos agigantados conforme avanzaban los años, sino que ha llegado incluso a traspasar las fronteras de nuestro país, asentándose también como uno de las cadenas referentes en nuestro país vecino, Portugal.

Esto se debe en gran parte a la grandísima oferta que se puede encontrar en su catálogo en lo referido al terreno de la alimentación. De hecho, recientemente hemos visto que la cadena valenciana ha apostado por importar productos procedentes de otros países, algunos de ellos de la gastronomía oriental.

No obstante, eso no implica que la dieta española no sea el punto en torno al que giran los alimentos que más triunfan en Mercadona. Tal es así, que hoy os vamos a hablar de un producto con el que podréis convertiros en auténticos maestros de uno de los platos españoles más típicos del país: la paella.

Un producto perfecto para complementar tu paella

Un plato que, además, es típico de la tierra en la que nació Mercadona. Y el producto en cuestión no es ni más ni menos que el fumet de pescado. Posiblemente, un alimento desconocido por muchos. Se trata de un caldo de pescado o marisco enriquecido con verduras. Un caldo que actúa como el aderezo perfecto para cualquier paella.

Y como era de esperar, la cadena valenciana ha hecho honor a su tierra con un fumet de pescado de la marca Hacendado para que todos sus clientes puedan darle a sus paellas ese toque mediterráneo tan distintivo.

El fumet de pescado de Hacendado, disponible en Mercadona.

La forma de actuar de este caldo es dotar aún más de un intenso sabor a marisco a tu paella, por lo que, si eres de esos que le gusta la receta, pero con la menor cantidad posible de marisco, tal vez esta no sea la compra indicada.

En lo referido al producto está elaborado a base de agua, cebolla y tomate, además de, como es evidente, molusco, extracto de gamba, y un preparado de marisco. Además, no estamos ante un aderezo que tenga efectos nocivos sobre nuestra salud, ya que solo nos aportará un total de 34 calorías por cada 100 gramos.

¿Y cuál es el precio a pagar para adquirir este producto? Este caldo de pescado o marisco, viene en una botella de cristal de 950 ml, y su precio es de 2,70 euros. Un hecho que indica que te puedes conseguir en todo un maestro de las paellas por menos de tres euros.