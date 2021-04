Practicar deporte en casa se ha convertido en algo habitual en muchos domicilios. Entre las restricciones por la pandemia del coronavirus sobre los gimnasios y lo caros que son, son muchos los que optan por ejercitarse en casa y combatir así el peligroso, preocupante y abundante sedentarismo que ha generado la pandemia del Covid-19.

No obstante, no siempre hay espacio en la vivienda para almacenar aparatos de gimnasia como bicicletas estáticas o cintas de correr. No obstante, si eres de los que les gusta practicar en casa y no tiene mucho espacio, debes saber que en Carrefour puedes encontrar una solución muy atractiva a bajo coste. Y además está rebajada estos días.

Ponte en forma en casa con Carrefour

Se trata de la mini bicicleta fabricada por Vital Gym, Un artilugio que apenas ocupará espacio en tu casa y con el que lograrás una buena forma en cuestión de pocos días.

Esta mini bicicleta a la venta en Carrefour se caracteriza por su pequeño tamaño. Mide 30 cm de alto, 37 cm de largo y 8 cm de ancho. Y solo pesa 3 kilos, con lo que podrás guardarla sin problemas, así como llevártela a donde quieras con total facilidad y comodidad.

Mini bicicleta de Carrefour

Por otro lado, cuenta con una consola en la que podrás controlar varios parámetros como son la distancia recorrida, el tiempo de ejercicio, la velocidad alcanzada o las calorías quemadas. Y el freno es manual.

La mini bicicleta de Carrefour solo cuesta 39,99 euros

Además, esta mini bicicleta a la venta en Carrefour no requiere montaje. Es decir, la tendrás lista para el uso nada más sacarla de la caja. Y debes tener en cuenta que el peso máximo que soporta es de 110 kilos.

Y atención al precio. Porque antes costaba 59,90 euros, pero actualmente está rebajada hasta los 39,90 €. Y puedes comprarla tanto en la página web de Carrefour como en las tiendas físicas de la multinacional francesa.