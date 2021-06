Carrefour tiene una solución de 4 euros al gran problema de las alfombras

El producto que os vamos a enseñar hoy tal vez no sea tan necesario en estos meses de verano, pero a partir de septiembre nos lo vais a agradecer. Debido al calor que dan algunas de estas alfombras, no es común verlas en casa en la época estival. Se suelen usar más para los días más fríos, así no sentir el suelo congelado. Hay muchos hogares que las tienen como un elemento decorativo.

Las alfombras son muy bonitas y existen de muchísimos tipos, diferentes medidas y estampados para todos los gustos. Existen más anchas y más finas. Precisamente estas últimas nos han dado algún que otro problema y le queremos poner solución.

Se acabó resbalarse y el polvo

Carrefour tiene exclusivamente online, es decir, solo se puede comprar desde su página web, un producto para evitar resbalarse con las alfombras. Es una rejilla de PVC muy fina que se coloca debajo de las alfombras. Esta hace que no se muevan de su sitio ni al pisarlas y por tanto que no te resbales y puedas provocarte una lesión. Adiós a los accidentes domésticos.

Pero lo mejor de todo es que además evita que se llene de polvo el salón. Sabemos que las alfombras son muy bonitas, pero no ayudan en nada a la hora de tener la casa limpia. Debido al exceso de polvo, algunas personas optan por no ponerlas.

Con esta rejilla tampoco tendrás que limpiar diariamente el polvo porque lo retiene debajo de la alfombra.

Leer más: Carrefour versiona el short faja que Kim Kardashian utiliza para reducir barriga

“¿No te ha pasado nunca que pisas una alfombra y te resbalas, dado que esta se desliza sobre el suelo? Evítalo con esta superfice de PVC, poniéndola bajo la alfombra; se adhiere y evita ese deslizamiento. Esta plancha tiene unas dimensiones de 60 x 100 cms. que puedes recortar fácilmente a la medida idónea. Evita accidentes de una manera fácil, sencilla y barata.producto de primera calidad diseñado y concebido para satisfacer a los clientes más exigentes”, explican desde Carrefour.

La cadena de supermercados Carrefour ya la tiene disponible desde su web por 4 euros. No lo dejes escapar. Precio único.