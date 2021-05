El aspirador sin bolsa ‘top ventas’ en Amazon es de Cecotec y está de oferta

Son muchas las herramientas que utilizamos para limpiar nuestro hogar. Algunas de ellas, más caras pero que nos dan más autonomía. Otras, más asequibles, nos dan menos autonomía, pero requieren de un menor gasto y, por lo tanto, pueden llegar a personas con posibilidades mucho más humildes.

No obstante, que muchos no tengamos 500 euros para gastar en un robot aspirador no significa que no queramos utensilios para limpiar nuestros suelos de calidad, potentes, ecológicos y fiables. En Amazon lo saben y por eso han puesto en oferta este aspirador sin bolsa de Cecotec, que en esta plataforma es el más vendido y mejor valorado de su categoría.

Se trata del EcoExtreme 3000, un aspirador sin bolsa que está disponible por 64,90 euros. Este aparato multiciclónico alcanza una potencia máxima de unos 3000 w con un consumo de 700 w, lo que te asegura un mínimo consumo energético a cambio de una eficiencia y potencia máxima.

Además, este aspirador es apto para todas las superficies, con distintos modos como un turbo especial para alfombras y moquetas y un modo eco, para suelos duros, donde es más sencillo aspirar. También es especial para aspirar los pelos de animales.

Gracias a su UltraSilence System, este aspirador podrá aspirar a máxima potencia con un ruido menor a los 78 dB.

Este aspirador “purifica el aire con filtrado profesional del aire en 5 fases, con filtro hepa y tiene un gran depósito de 3,5 l de capacidad con vaciado fácil e higiénico”, explican en la página web del producto. Gracias a este depósito te asegurarás que podrás aspirar todas las superficies de una única pasada sin tener que gastar bolsas y bolsas que se llenarían prácticamente en cada uso.

Por último, este es un dispositivo ligero y manejable, gracias a su reducido tamaño y peso, que incluye una parking position, con lo que podrás aparcarlo mientras aspiras en cualquier lugar y guardarlo allá donde desees. Además, gracias a su tubo telescópico y su recogecable automático, este aspirador asegura 9 metros de total autonomía desde el enchufe en el que lo conectes alrededor del que podrás limpiar con precisión todo lo que haya a tu alrededor.

