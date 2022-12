El chaleco de Mango que necesitas ha bajado su precio un 29%

Cuando llega la época más fría del año a nuestra vidas siempre se presenta el mismo dilema: ¿qué me pongo de abrigo para no tener frío sin dimitir a determinados looks? Este discusión se presenta porque las prendas que abrigan mucho, por lo general, es menos estilosa que ciertos abrigos más ligeros que quedan mejor. Hablamos de los abrigos de paño, las chaquetas, blazers… Y es que, claro, no te vas a presentar en la oficina con un plumas…

Es cierto, que las tendencias de los últimos años se han ido fusionando y hay una relación cordial entre las prendas formales y las de sport, pero tenemos que saber donde están los límites. Por ejemplo, aunque te pongas un traje de chaqueta con un abrigo acolchado y vayas a la última, no todo funciona con el mismo acierto, en estos casos lo mejor es recurrir a un chaleco.

El chaleco cumple la función de mantener la temperatura, en el anterior caso te puedes poner esta prenda bajo el abrigo y así te asegurarás no pasar frío. Hemos encontrado el chaleco perfecto para esta ocasión, lo tiene Mango y es tan fino que ni lo notarás, genial para no sentirte incómoda.

Leer más: El vestido negro básico más elegante de Lefties por menos de 20 euros

Chaleco acolchado ultra ligero Mango

Se trata de un chaleco acolchado y ligero, lo que hace que sea fácil de llevar. Además, cuenta con un tejido técnico repelente al agua ideal para la primavera, cuando no tengas una prenda de abrigo encima. Su diseño es corto y tiene dos bolsillos laterales para guardar lo imprescindible. Disponible en tres colores: negro, verde menta y topo.

Así que estamos ante una gran oportunidad estilística para nuestro invierno, de momento puedes comprarlo en la página web de Mango por solo 20 euros, está casi a la mitad, si es lo que necesitas es el momento porque en cuestión de días no habrá tallas disponibles. Este es uno de esos momentos en los que escuchamos ese increíble «es ahora o nunca».