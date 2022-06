El truco para conseguir la coleta efecto lifting de la reina Letizia

La reina Letizia aterrizo haces unos días en Mauritania con el propósito de conocer el trabajo que la Cooperación Española desarrolla allí en las áreas de salud, gobernabilidad e igualdad de género, desarrollo rural y seguridad alimentaria. Sus looks han sido muy discretos para que no se pierda el objetivo principal de su viaje pero no hemos podido no darnos cuenta de el truco que ha usado en su coleta efecto lifting.

La monarca ha recogido su melena en este peinado cómodo perfecto para el calor y el viento de Mauritania. Pero aunque pueda parecer un peinado fácil la reina Letizia ha demostrado que este tipo de recogido es super elegante y si le añades un truco muy fácil de copiar aún más. Se acabaron las coletas rápidas, ahora puedes usar el tip que le hemos fichado a la reina Letizia.

Para conseguir un resultado como el de la reina y que parezca que vienes dela peluquería, una clave es tapar el coletero o la goma con la que sujetas tu melena. La opción más fácil o común es coger un mechón fino de la coleta, rodear la goma y sujetar con una horquilla el extremo. Pero aunque seguro que conocías ese tip esa es la opción para los más principiantes, que no es muy recomendable porque normalmente acaba soltándose.

Para lograr una coleta efecto lifting como la de la reina Letizia y que tenga un resultado duradero y pulido, tienes que usar esta herramienta con forma de aro y acabada en pincho que es muy fácil de usar. Una especie de horquilla o herramienta que es lo que usan los profesional para este peinado, está disponible en Amazon por 3,77 euros.

Solo hay que enrollar un mechón fino sobre el coletero y el extremo final tendrás que meterlo por el aro, la parte inferior o el pincho tendrás que introducirla de forma perpendicular al coletero, de manera que lo que harás será arrastrar la parte sobrante del mechón hacia dentro creando una especie de nudo en el propio pelo.

Una muy buena opción para recrear este peinado de la reina Letizia, además tienes muchos tutoriales para lograr ser una experta.