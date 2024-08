Nunca más le des esta comida a tu perro, podría matarlo

En pleno 2024, es cada vez más habitual que una mascota sea parte indispensable de un hogar. Desde hace ya varias décadas, la presencia de compañeros peludos se ha convertido en un imprescindible en millones de hogares. De hecho, un estudio llevado a cabo por el MSD Animal Health de España, determinó que uno de cada dos hogares españoles convive con un animal de compañía.

Un animal de compañía que, con el paso del tiempo, se convierte en mucho más que eso, hasta llegar a ser una parte más de la familia: juega con nosotros, duerme con nosotros, e incluso en muchas ocasiones come con nosotros. No obstante, ¿somos realmente conscientes de lo que nuestro perro puede comer y lo que no?

La advertencia de la OCU sobre este alimento prohibido para tu perro

Más allá del pienso y de los snacks caninos, muchos productos de nuestra dieta son aptos para nuestro perro. Productos que van desde la carne hasta el embutido, pasando incluso por algunas frutas aptas para nuestros amigos caninos. Pero existe un alimento que es auténtico veneno para nuestros perros, y que no debes permitirle consumir ni por error. Estamos hablando del chocolate, y hoy te contaremos por qué es tan nocivo.

Por el contrario a lo que mucha gente piensa, no se trata por el alto contenido de azúcar que hace acto de presencia en el chocolate. El motivo real es la teobromina, una sustancia que hace acto de presencia en todos los tipos de chocolate, y que es auténtico veneno para nuestros perros. Pero, ¿a qué se debe esto?

Se trata de un componente que los humanos pueden metabolizar con mucha velocidad, pero, sin embargo, los perros metabolizan muy lentamente. Esto puede derivar a un acumulación de niveles tóxicos en el cuerpo de nuestro compañero peludo, pudiendo tener consecuencias fatídicas para él, siempre en función de las cantidades que consuma.

Todo depende del tipo de chocolate y del tamaño del perro, siendo más nocivo el chocolate negro y el cacao en polvo, y afectando más claramente a los perros más pequeños. Y entre los síntomas que derivan del consumo de este componente, destacan los vómitos y diarreas, la hiperactividad y temblores, un aumento de la sed, y como consecuencias más graves, un aumento en la frecuencia cardiaca y la aparición de convulsiones.

Por todo ello, resulta fundamental maximizar las precauciones en lo que respecta al posible consumo de tu compañero peludo de cualquier tipo de chocolate. Y si lo ingiere por error, diversos expertos recomiendan actuar de forma inmediata llevándolo al veterinario, donde tratarán de inducirle el vómito o aplicarle un tratamiento a base de carbón para que elimine las toxinas de la forma más rápida posible. Por todo esto, el chocolate es un alimento terminantemente prohibido para tu mascota.