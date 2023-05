El conjunto denim de Stradivarius para ir arreglada incluso con tus looks de diario

Cada temporada cuenta con sus propias tendencias y parece que durante esta primavera ha aparecido una moda muy marcada con las prendas y complementos de tejido denim. Stradivarius ha sido una de las cadenas que más ha decidido apostar por esta tendencia y cuenta con un conjunto que no hemos podido evitar añadir a nuestra lista de deseados.

Nunca está de más reforzar nuestro fondo de armario con total looks, esos conjuntos completos que combinan a la perfección y por los que muchas cadenas de ropa están apostando durante esta temporada. Stradivarius cuenta en sus nuevas colecciones con una propuesta de falda larga y top de volantes que no ha pasado desapercibida.

Top tejano con volantes

Para una parte de arriba de lo más llamativa, Stradivarius se ha decantado por este bonito top corto tejano que se ajusta perfectamente a tu cuerpo con un estilo de lo más favorecedor. Cuenta con un escote estilo palabra de honor elástico y tiene detalles de volantes a lo largo de su diseño. Está disponible a un precio de 17,99 euros.

Falda campesina estilo denim

Para completar un top con tanto estilo como este, Stradivarius se ha decidido, por una parte, de abajo favorecedora y con el mismo tipo de tejido. Se trata de una falda larga fluida de tejido denim con una cómoda cintura elástica y detalle de volantes. Está disponible a un precio de 22,99 euros.

Un total look que no solo cuenta con un gran estilo y personalidad, sino que además se corresponde con las tendencias de la temporada. Una propuesta ideal para añadir a tu fondo de armario esta temporada y que podrás utilizar tanto para ocasiones especiales como para looks más desenfadados, ¡tú eliges!