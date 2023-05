Este conjunto fluido dos piezas de Zara parece un mono largo, ¡pero es aún más cómodo!

Los total look que han convertido en toda una tendencia, ¡y no es para menos! Ese tipo de conjuntos generalmente de dos piezas que combinan a la perfección y nos pueden salvar en esas ocasiones en las que no tenemos nada claro qué vamos a ponernos. Zara ha sido una de las pioneras en este tipo de looks y están arrasando esta temporada.

Ya sea para ocasiones especiales y formales, para tus estilos más básicos o de diario e incluso para esas escapadas a la playa, Zara cuenta en sus nuevas colecciones con todo tipo de total looks destinados a diferentes ocasiones. Uno de los últimos en llamar nuestra atención ha sido este conjunto de top y pantalón que parece un mono largo y combina con todo.

Top asimétrico drapeado

La parte de arriba de este conjunto está formada por un bonito y sencillo top de tejido fluido con escote asimétrico y manga estilo sisa. Cuenta con detalle de pliegues en hombro y se adapta perfectamente a tu cuerpo. Está disponible tanto en negro como en color caqui a un precio de 15,95 euros.

Pantalón ancho fluido

Para combinar con un top tan sencillo, Zara se ha decantado por una parte de abajo combinada a tono que, en conjunto, hace que el total look parezca un mono largo de una pieza. Se trata de un pantalón ancho fluido de tiro alto y cintura elástica con pierna ancha, muy cómodo de llevar. Está también disponible en negro o en caqui a un precio de 22,95 euros.

Este conjunto es tan sencillo que combina prácticamente con cualquier cosa. Es ideal para añadirle unas bonitas sandalias y un bolso a juego, y podrás utilizarlo incluso en tus eventos especiales de temporada. Está disponible en dos colores diferentes para que escojas el que mejor encaje con tu estilo, ¡añádelo ahora a tu fondo de armario!