La crema antiedad para los 40 y la favorita de Inma Cuesta

Los cuarenta son los nuevos treinta sí, pero es verdad que a los cuarenta debemos tener aún más en mente el cuidado de la piel para prevenir la aparición de manchas y arrugas o reducir las ya existentes.

La actriz Inma Cuesta ha desvelado su secreto para una piel perfecta, ha recomendado s sus seguidores en Instagram una de las piezas clave de su rutina de cuidados de la piel. «¿Retroceder en el tiempo? ¡Absolutamente no! A los 40 años quiero que mis experiencias vivan en mí y no me importa si se reflejan en mi rostro, pero quiero seguir cuidando mi belleza», ha escrito Inma en su perfil.

El tratamiento ideal para cuando has cumplido los cuarenta años es la crema anti edad Stimulâge Glow Firming de Anne Möller. Una crema que estimula la asimilación de proteínas para aumentar la firmeza de la piel, difuminando las líneas de expresión y aportando mucha luminosidad. El objetivo principal de este tratamiento es prolongar la juventud de la piel centrándose en su hidratación, luminosidad y firmeza. Todo gracias a una fórmula que combina el extracto de equinácea purpúrea, que ayuda a estimular la producción de sirtuinas, y las ya un imprescindible en cualquier rutina vitaminas C y E, que tienen un gran poder antioxidante.

Está crema anti edad que recomienda Inma Cuesta cuenta también con el exclusivo Global Defense Technology, que funciona como una especie de escudo frente a aceleradores del envejecimiento externos. Protegiendo a las células de la piel frente a la acción de los radicales libres generados por la radiación UV, IR y la luz azul a la que tanto estamos expuestos. Al mismo tiempo que defiende las células ante el estrés oxidativo y agresores químicos como metales pesados o hidrocarburos.

Este imprescidible en cualquier rutina cuesta 44.55 euros pero si te parece un precio un poco elevado en el mercado también existen opciones parecida a un precio más reducido como el Liftactiv Collagen Specialist de Vichy que cuesta 28,11 euros y contiene potentes activos dermatológicos de origen natural para combatir cualquier signo de edad. O Revitalift Filler de L’Oréal Paris con un precio de 13,93 euros, con ácido hialurónico.

Otra perfecta opción de crema anti edad para luchar contra todos los agentes que provocan envejecimiento en la piel del rostro.