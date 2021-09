Decathlon tiene la solución ‘low cost’ para muscular los brazos en casa

La pandemia nos ha dejado vivencias muy desagradables, pero también nos ha enseñado a cambiar nuestros hábitos de vida por unos más saludables para cuidar nuestra salud, tanto física como mental. Durante el confinamiento, y con el miedo en el cuerpo, millones de personas convirtieron algunas de las estancias de su casa en gimnasios improvisados.

Los productos de deporte se agotaron en cuestión de horas. Cintas de correr, bicicletas estáticas, pesas, bandas elásticas, esterillas, ropa deportiva y más.

Decathlon ha ayudado a que te alejes del sedentarismo durante este año tan catastrófico y practiques más deporte. Hay cientos de artículos para mejorar tu musculatura y muchos de ellos sin que gastes ni un euro.

Te traemos una solución ‘low cost’. Se trata de las bandas elásticas Cross-training Musculación. Esta banda elástica te ayuda a estirar y tonificar tu cuerpo.

Así son las bandas elásticas que sustituyen a las mancuernas

“Elástico elaborado por nuestros equipos de diseño para las sesiones de musculación, de cross-training o de preparación física. El Training Band permite a la vez tonificar, asistirte durante las sesiones y estirar. Este accesorio polivalente será tu mejor aliado durante las sesiones“, escribe Decathlon.

Estas bandas elásticas hacen una fuerza de 25 kilos. Su precio es de 9,99 euros. Cuentan con una valoración muy positiva por parte de sus clientes. Un 4,5 de 5 basado en más de 1543 opiniones.

Este aparato sirve para desarrollar la fuerza y la resistencia muscular. Mejorar la flexibilidad. Es muy fácil de usar y no ocupa lugar. Resistente y duradero.

Las bandas elásticas se han puesto muy de moda para tonificar el cuerpo. Han sustituido a las pesas, y es que estas ofrecen una resistencia variable y progresiva.

“Muy buena calidad, resistente, ligero y fácil de transportar, útil para ejercicios de total body, se pueden hacer multitud de ejercicios de abdomen, glúteos, piernas, brazos,… muy recomendado. Resistencia ideal para cuando has dejado de ser principiante, no se si me explico. Creo que a un buen ritmo de entreno se me quedará corto en breve. Muy satisfecha y muy recomendado”, escribe un usuario.