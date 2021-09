Decathlon elimina la costura más molesta del pantalón de running

El calzado y la vestimenta son algo fundamental a la hora de hacer ‘running’, y cualquier otro tipo de deporte y actividad física. Porque, si no se siente comodidad y confort con el ‘outfit’ elegido, es imposible poder hacer ejercicio en condiciones. Ni se consigue sacar el mejor rendimiento, ni se pasa un buen rato.

Y una de las grandes quejas de aquellos que salen a correr era la costura que se encuentra en la entrepierna en prácticamente todos los pantalones, incluso, en las mallas.

Los que más sufrían este tipo de quejas eran las mujeres, hartas del mal diseño de algunos ‘leggings’, que provocaba un gran enfado en ellas.

Aunque ya no tienen de que preocuparse, gracias al último invento que trae Decathlon, y que está única y exclusivamente pensado en ellas. Porque las mallas que han sacado a la venta, ya sin la incómoda costura que tanto picor, escozor y malestar que generaba, promete arrasar en ventas.

Mallas Decathlon

Pero ojo, que no es la única novedad que presentan, pues tienen otras ventajas. Además de ser de cintura ancha, y de un tejido suave y ligero, también tienen un bolsillo trasero con cremallera. Sin embargo, apenas se nota, y tampoco genera ningún tipo de molestia a esas mujeres que lo lleven.

Por el momento están teniendo una gran bienvenida, y Decathlon está recibiendo muchos elogios por pensar siempre en fomentar el deporte, y en acabar con los problemas que tenían algunos de sus antiguos productos.

Han recibido un 4,5 sobre 5 en valoración, y ya tienen casi medio millar de opiniones. Todas las usuarias destacan lo mismo: con dichas mallas puestas, da gusto practicar deporte, y no hay que preocuparse de nada más que seguir la ruta. Y lo mejor de todo es que apenas tiene un coste de ocho euros, por lo que está al alcance de todo el mundo, y quien no lo tiene ya, es porque no quiere.

Otro motivo por el que elogian las prendas de Decathlon

Y los elogios a Decathlon no se quedan allí, pues otro detalle que han tenido muy en cuenta es su variedad en las tallas. Han pensado en las mujeres más delgadas y en las más anchas, y por eso ofrecen hasta seis tallas diferentes: desde la XS, hasta la XXL.

De modo que se han asegurado que ninguna mujer, sea cual sea su tamaño y su peso, se quede sin poder disfrutar de unos ‘leggings’ ideales para hacer deporte.

E incluso, gracias a su diseño sencillo, pueden ser usados en el día a día, como prenda para vestir.