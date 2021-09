Las zapatillas más vendidas en Decathlon para la vuelta al cole son Adidas y están rebajadas

Los niños ya están nuevamente en los colegios, preparándose para un nuevo curso, que, esta vez, esperan que sea completamente normal. Porque los dos anteriores han estado marcados por la pandemia, y algunas de las clases debían de darse online. Ahora, han vuelto a lo tradicional: boli, lápiz, libreta y libro, sin ordenador de por medio. Y eso ha obligado a todos los padres a comprar el material para que a sus hijos no les falte de nada mientras estudien.

Y el material no solo es comprar mochilas, cuadernos, estuches, carpetas y demás, si no que también es comprar ropa nueva. Toca despedirse de las chanclas, y regresar a las zapatillas. Aunque a muchos niños ya no les entrarán las del año anterior, pues habrán crecido durante estos tres meses en los que han podido descansar de tomar apuntes y hacer deberes.

Por lo tanto, toca el turno de comprar unas nuevas bambas, que tampoco durarán mucho, pues todos sabemos que en las horas de recreo sufren un gran desgaste, de tanto correr y jugar a futbol, baloncesto… así que Decathlon tiene una solución para acabar con los dolores de cabeza. Porque ya tiene a la venta un par de zapatillas ‘low cost’, y de marca Adidas, ideales para todos los niños. Su diseño es simple, pero muy cómodo.

Zapatillas Adidas

Están arrasando y siendo muy populares, pues pocos han dejado escapar la oportunidad de hacerse con unas zapatillas de marca por solamente 20 euros. Y los niños, encantados, pues con ellas se pueden olvidar de tener que atarse los cordones, una cosa que no todos saben hacer a esa edad. El velcro es su mejor aliado.

Este modelo de Adidas está exclusivamente pensado en los niños

A los no tan niños también les gustaría tener unas zapatillas del estilo, pues se ven muy modernas, pero, obviamente, solo está pensado en los pequeños. Por eso no han introducido los cordones, y, además, la talla más grande que tienen es el 27, mientras que la más pequeña es el 19.

Aunque a buen seguro que habrá modelos parecidos en la tienda Adidas, o incluso, en Decathlon.

Una buena rebaja en Decathlon

El precio por el que está a disposición del público es de 20 euros, como ya hemos citado, pero, en realidad, su precio original es algo superior.

Porque, al principio, estaba por 25, si bien gracias al descuento de Decathlon, del 16%, ha podido llegar más barato que antes.