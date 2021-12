Decathlon tiene las famosas botas de aguas Katiuskas para niños a 9,99 euros y en 5 colores

Las botas de agua son un elemento imprescindible para todos los niños y niñas, ahora que el mal tiempo ya se ha apoderado de Europa, y el frío y las lluvias son algo rutinario. Las chanclas hace tiempo que pasaron a ser cosa del pasado, pero es que ahora tampoco es época de bambas ni zapatillas deportivas. Lo mejor son las botas, y, en caso de tener que elegir un modelo, las Katiuskas son la opción perfecta. Por muchos años que pasen, seguirán siempre estando de moda.

De este modo, no habrá que estar preocupado por el estado en el que regresen los niños. Gracias a estas botas altas, no se mojarán los pantalones ni se ensuciarán las zapatillas, y tendrán los pies completamente secos y seguros, protegiéndoles de resfriados y gripes. Están elaboradas sin el uso de PVC, y el exterior es de elastómero completamente impermeable. Por muy mojadas que estén, no traspasará ni una sola gota, y la humedad se quedará fuera.

Botas Katiuskas

La comodidad es otro de sus puntos fuertes, gracias a su plantilla extraíble, que no solo garantiza un buen aislamiento, también una muy sensacional amortiguación. La suela es completamente adherente al suelo, debido a su diseño estriado y flexible, que garantiza una buena evacuación del agua. Y el agua salada no es un problema para estas botas, elaboradas por Tribord, y que se pueden conseguir en Decathlon a un precio de risa.

9,99 euros es el coste de las botas Katiuskas, demostrando, una vez más, que Decathlon siempre piensa en la calidad, pero sin descuidar el precio. Porque también son de primera calidad, y eso se ve reflejado en la valoración que recibe en la página web, donde tiene un 4,6 de valoración, después de casi un millar de opiniones.

Cinco colores diferentes

En Decathlon también existe la posibilidad de elegir el color de las botas, con cinco opciones diferentes. Se pueden conseguir en azul asfalto, el más habitual, en amarillo, rojo sandía, azul báltico y frambuesa pastel.