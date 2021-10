Decathlon tiene unos calcetines de esquí térmicos rebajados al 50%

El esquí suma cada año más practicantes, aunque, por desgracia, es un deporte que solo se puede practicar unos pocos meses.

Y, ahora que está realmente cerca la temporada en la que las pistas de esquí vuelven a abrir sus puertas, toca comprar los materiales necesarios, y Decathlon aprovecha para hacer algunas ofertas que son imposibles de dejar pasar por alto.

Es el caso de unos calcetines de esquí térmicos, que se pueden conseguir por la mitad de su valor.

Los calcetines resultan algo fundamental para practicar cualquier tipo de deporte sobre la nieve, pues uno de los grandes peligros es la hipotermia, y en muchos casos, el frío suele entrar por los pies.

Calcetines térmicos de esquí

Por ello, Decathlon tiene unos de primera calidad, y a un precio de risa, pues se pueden adquirir por tan solo 3,99 euros. Antes, costaban el doble, 7,99, pero, gracias a un descuento del 50%, tan solo será necesario pagar menos de 4 euros.

Están hechos de lana, en un 50%, lo que conserva el calor, algo que también hace el acrílico. Aíslan el pie de las bajas temperaturas, y absorben una gran cantidad de humedad.

El elastán, otro material que tiene el calcetín, ayuda a que se sujete perfectamente en el pie. El hilo sintético también presenta como ventaja la evacuación del sudor, lo que ayuda a evitar los malos olores.

Por último, protegen al 100% de las ampollas que suelen salir al hacer esquí o snowboard.

Las condiciones para su posterior lavado son: no usar lejía, no lavarlos en seco, no plancharlos y no meterlos en la secadora.

Basta con meterlos en la lavadora a una temperatura de 30 grados, con un programa normal, y ya está. Decathlon asegura que, siguiendo estos pasos, los calcetines seguirán como nuevos durante mucho tiempo.

En su página web, ya ronda el millar de personas que han dejado su valoración, que alcanza las cuatro estrellas y media, sobre un total de cinco.

Disponible en seis colores distintos

A parte de sus ventajas y su precio, también se pueden adquirir en varios colores, concretamente, hasta seis.

Eso si, el único que tiene la rebaja del 50% es el de color verde. El de color burdeos, amarillo fluorescente, negro, azul y rosa solo está disponible en su precio original.

Y la talla 47/50 está agotada, de modo que solo hay disponibles la talla 35/38, la talla 39/42 y la 43/46.