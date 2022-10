La decoración definitiva para crear un hogar perfecto para Halloween existe y está en El Corte Inglés

A pesar de no ser una festividad con origen español, Halloween es una fecha cada vez más celebrada en todos los rincones de España. Con la llegada del mes de octubre, muchos comercios decoran su tienda con elementos terroríficos para dar la bienvenida a esta festividad, además de, como es lógico, ofrecer a sus clientes todo tipo de elementos decorativos para celebrar Halloween desde casa.

A día de hoy, ya no queda prácticamente ninguna gran plataforma que no ofrezca a sus clientes diversas vías para celebrar esta festividad. Por ejemplo, El Corte Inglés cuenta con un amplio surtido de elementos decorativos para convertir nuestro hogar en una auténtica casa del terror. Y no lo hace con elementos meramente decorativos, sino que, algunos de ellos, también cumplen funciones concretas.

Leer más: Amazon tiene a la venta telarañas con arañas incluidas para decorar tu hogar este Halloween

Decora e ilumina tu hogar para este Halloween de la mano de El Corte Inglés

La gran mayoría de productos que las superficies ofrecen a sus clientes para celebrar esta fecha, tiene su origen en los elementos característicos de Halloween. Y El Corte Inglés da de lleno en el clavo de la mano de sus cabezas luminosas con forma de calabaza, una llamativa lámpara que iluminará cualquier estancia de tu hogar de una forma terroríficamente divertida.

Las calabazas decorativas de Halloween disponibles en El Corte Inglés-

Existen varios modelos que dan a las calabazas distintas formas, con unas calabazas elaboradas a base de un material de plástico que, ya a primera vista, pueden hacer que tu hogar tenga ese toque siniestro tan buscado como motivo de celebración de esta festividad. Pero es que, además, en su interior cuenta con una bombilla que iluminará por completo tu habitación de una forma sumamente tenebrosa.

Unas cabezas luminosas con las que la marca Rubíes ha querido ofrecer ese toque llamativo que triunfa en prácticamente todos los hogares del mundo a la hora de celebrar Halloween, y que añade otro producto más al catálogo de El Corte Inglés como un motivo para celebrar esta fiesta de Halloween.

Un producto que, además, podrá ser vuestro por un precio irrisorio. Y es que os podréis hacer con estas calabazas luminosas decorativas en vuestra plataforma más cercana o en la página web de El Corte Inglés, por un precio de tan solo 2,99 euros. Porque dar a tu hogar un aspecto terrorífico nunca había costado tan poco.