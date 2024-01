Los desodorantes naturales de Mercadona ideales para tu higiene

Mercadona, como de costumbre, está siempre a la última con sus productos. Algo que debe a un catálogo en constante evolución, de la mano del cual, prácticamente de forma semanal, recibe todo tipo de novedades. Unas novedades que se adaptan a todo tipo de productos, desde el sector de la alimentación, hasta el del hogar, pasando también por el de la cosmética. De hecho, precisamente dentro de este último ámbito, los supermercados de Mercadona cuentan con una gran variedad de este tipo de productos.

Con el paso del tiempo, se han popularizado desodorantes de distintos tipos. A lo largo de los últimos años, diversos expertos han desaconsejado el uso de los desodorantes de spray por distintos motivos, por lo que los clásicos, los desodorantes de alumbre, más comúnmente conocidos como los desodorantes de bola, se postulan como las mejores opciones para acompañar tu higiene personal. Y como no podía ser de otro modo, en Mercadona cuentan con una amplia lista de ellos.

Los desodorantes más buscados por los clientes de Mercadona

El Desodorante de Piedra de Alumbre Deonat es ideal para cualquier tipo de pieles, es un producto sin perfume y no mancha la ropa. Su forma de uso es muy sencilla, antes de usar se debe mojar un poco con agua y aplicar en las axilas limpias. Como consejo de Mercadona recomiendan que se debe mantener a temperatura ambiente. Además no se puede dejar encima de mármol o granito.

Los ingredientes del desodorante de aluminio no pueden ser más naturales y no contienen ningún tipo de aditivo químico ya que solo tiene agua y potasio e aluminio. Este producto de Mercadona es originario de Tailandia y es una apuesta perfecta por cambiar a productos más naturales. Ya que aunque normalmente este tipo de productos que no contienen químicos suelen tener precios muy elevados no es el caso de este producto de Mercadona ya que su precio actual de venta al publico es de 2.20 euros y contiene 60 gramos.

Si el cambio a un producto tan natural puede parecer un poco brusco en Mercadona cuentan con una opción intermedio para pieles sensibles que contiene también agua y aluminio aunque también otra serie de ingredientes como perfume. Ya que hacer el paso a un desodorante sin aroma en muchos casos es complicado.

No obstante, la alternativa del alumbre no es la única con la que podemos toparnos en el catálogo de Mercadona. De hecho, el desodorante en crema Deliplus pieles delicadas con 0% alcohol, por lo que no daña a nuestra piel como muchos desodorantes tradicionales que contienen alcohol y otros químicos. Aunque no es tan natural como el anterior, ya es un primer paso, y precisamente por este motivo es considerado uno de los mejores que ofrece el catálogo de Mercadona.

Este desodorante de Mercadona con extracto de algodón y arcilla, promete dejar un tacto seco y sedoso. Desde la cadena de supermercados de Juan Roig recomiendan esperar después de su aplicación a que el producto haya secado asi como evitar su contacto con piel irritada o lesionada. Su precio es de 1.60 euros.