Desvelado por qué BMW usa el color naranja en los cuadros de mandos

23 de diciembre de 2020 (10:35 CET)

Si has conducido o subido alguna vez a un BMW, quizás te hayas dado cuenta del detalle de la tonalidad principal de las luces del cuadro de instrumentos. Estos suelen mostrar un color naranja característico que se repite en casi todos los modelos. Y si no has reparado en ello, ahora sí pondrás más atención. Y es que debes saber que la elección de este color no es casualidad.

Que los BMW usen el naranja en su cuadro de instrumentos responde a dos motivos fundamentales que te revelamos a continuación. Ambos son científicos, con lo que no ha sido escogido al azar.

El naranja es el color usado para aviones, barcos…

Este naranja y otras tonalidades rojizas son las que usan los ingenieros en el diseño de los cuadros de instrumentos de aviones, trenes, barcos, submarinos y otros vehículos. Esto es porque son muy parecidos a los rayos infrarrojos y tienen más longitud de onda, con lo que afectan menos a los ojos cuando conducimos de noche. Menos que si el color fuera verde, azul o cualquier otro color frío.

En otras palabras, con este color se evita el efecto deslumbramiento cuando conducimos con poca luz y alternamos la vista entre la carretera y el cuadro de instrumentos, aumentando la seguridad al volante.

El segundo motivo tiene que ver con nuestro cerebro

Como decíamos, esto es gracias a tonalidades como el naranja o el rojo. Pero, ¿por qué BMW no usa el rojo y se ha decantado por el naranja? Atención al segundo motivo de esta elección de colores.

Según los expertos, este color cálido emite señales positivas de calma, tranquilidad y confort a nuestro cerebro, lo que incita a una conducción menos agresiva.

Ahora ya conoces la razón por la que BMW usa el naranja y seguro que lo tendrás más en cuenta a la hora de ir a comprar un coche y escoger el acabado que permita personalizar la iluminación.