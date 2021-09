Los que suelen estar muy pendientes de los descuentos en Amazon saben muy bien que la tienda online americana no es que sea tímida en este sentido. Más bien todo lo contrario.

Son muchos los productos que de forma habitual llegan con algún tipo de rebaja y eso, a su vez, les ayuda a seguir sumando ventas y creciendo en las listas de ventas. Eso sí, si hay una serie de productos en los que Amazon opta por potenciar de una forma evidente sus descuentos son los suyos propios.

El altavoz Alexa de 3ª generación tiene ahora un 60 por ciento de descuento

Un claro y evidente ejemplo de ello es el bestial descuento que han aplicado ahora en Amazon a su altavoz inteligente Alexa Echo Dot de 3ª generación.

Alexa Eco Dot de 3ª generación con un 60 por ciento de descuento en Amazon

Un altavoz inteligente al que le puedes pedir, como apuntan en la descripción del producto en Amazon que, “reproduzca música, responda a preguntas, narre las noticias, consulte la previsión del tiempo, configure alarmas, controle dispositivos de Hogar digital compatibles y mucho más”.

Lo mejor de todo es que el ahorro actual es de los que no se ven habitualmente. Al menos no del 60 por ciento. Con esta promoción, como bien podemos ver en Amazon, el precio del Alexa Echo Dot (solo el dispositivo) es ahora de 19,99 euros, lejos de los 49,99 euros que tiene si no se le aplica ningún descuento.

El ahorro de 30 euros es muy probable que provoque que sean muchos los que opten por hacerse ahora con uno de ellos. Ente otras cosas porque, como bien podemos ver en el enlace, la media de las más de 61.000 valoraciones es de, ojo, 4,7 sobe 5, con un 78 por ciento de ellas con una nota de 5 sobre 5.

Si tu idea era hacerte con uno de estos altavoces inteligentes, desde luego ahora es el mejor momento para ir a por un Alexa Echo Dot de tercera generación por menos de 20 euros.

