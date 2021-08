El bikini de Zara que transforma tu espalda por 23 euros para todas las tallas: Kim Kardashian lo puso de moda

A Kim Kardashian la hemos visto con todo tipo de trajes de baño. Desde bikinis de cuerdas hasta bañadores que dejan mucho menos a la vista. Y entre los modelitos que nos ha mostrado a lo largo de los años, nos encantan especialmente esos bañadores que dejan la espalda al descubierto. Un estilo que ha tomado prestado Zara para una de las piezas de baño que podemos encontrar en su catálogo.

La firma gallega de moda ‘low cost’ tiene una amplia variedad de trajes de baño, a cada cual más atractivo. Entre ellos los podemos encontrar de tiro alto o bajo, con ribetes o sin ellos, con estampados o con motivos florales y otros patrones…La lista de Zara es interminable.

Un diseño clásico con un toque exclusivo

No obstante, vamos a pararnos en un bañador en particular. Uno de esos clásicos que deberías tener siempre en tu armario para cualquier ocasión, pero que no por ello deja de contar con algún detalle que lo distinga del resto.

Se trata del diseño que puedes ver en la instantánea. Un traje de baño sin demasiadas pretensiones, pero que deja la espalda al descubierto, perfeccionando su aspecto gracias al corte de la pieza. Monta dos tirantes ajustables en varias posiciones para colocar como nos quede mejor. Aunque también podremos desmontarlos si lo preferimos. Todo es posible con este bañador.

Bañador a la venta en Zara

Este bañador de Zara cuesta 23 euros

Mientras tanto, en la parte delantera cuenta con un escote en forma de pico cruzado. Y las copas extraíbles le otorgan un efecto push up que te encantará.

Asimismo, lo encontrarás disponible en tallas que van de la S a la XL. Y lo que más te va a gustar todavía no te lo hemos contado. Y es que este bañador está disponible por 23 euros. Y lo encontrarás tanto en la página web como en las tiendas físicas de Zara.