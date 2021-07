Shein versiona por 10 euros el último vestido ‘animal print’ de Kim Kardashian

Shein no deja de crecer en nuestro país, parece que la firma china no toca techo. La marca se aprovecho del fenómeno de la venta online, ya que no tiene tiendas físicas a nivel internacional. Zara está viéndole las orejas al lobo y es que Shein es muy querida por sus usuarios por sus económicos precios.

Además, lo increíble es que la firma está dispuesta a copiar todos los ‘looks’ de las influencers más poderosas. Éstas suelen vestir con prendas excesivamente caras, sin embargo Shein saca la versión económica de sus prendas y en muchas ocasiones no sabrías distinguir cuál es cuál.

Kim Kardashian es la celebrity en la que más se fija Shein. La empresaria tiene su propia identidad. Crea sus tendencias y se hacen virales gracias a su poder en las redes sociales con más de 230 millones de seguidores.

Ayer mismo se la pudo ver en un evento con un vestido de tubo bien ajustado, como a ella le gusta, para poder destacar sus curvas, de animal print de serpitente. En la imagen de Instagram, que ya acumula millones de ‘likes’, se le puede ver el especial tacto.

El vestido de Kim Kardashian por solo 10 euros: copia su tendencia

Seguramente este vestido le ha costado a Kim Kardashian una barbaridad con unos cuantos ceros por detrás. Sin embargo, para que vistas exactamente igual, Shein tiene la solución.

También se trata de un vestido de tubo con animal print estilo de serpiente. Es ajustado y se encuentra en varios colores. Gris, verde, azul y marrón, todos con el mismo estampado. Su precio es increíble. Solo cuesta 10 euros. Las tallas disponibles van de la XS a la L.

Es una tela muy fina, pero al fin y al cabo el resultado es efectivo, tal y como se puede ver en la valoración de comentarios, donde las clientas de este atuendo están muy satisfechas.