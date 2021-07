Shein clona por 10 euros el bikini con el que Khloé Kardashian abusa del Photoshop

Shein es la firma más potente del último año. La marca china le hace la competencia a Zara con sus piezas económicas, no obstante, ésta solo vende de forma online. Ha llegado a España con mucha fuerza y ya es la marca de ropa más exitosa. Además de su económico precio, lo que más gusta de Shein es que clona o versiona prendas exclusivas que llevan las celebrities más importantes del mundo.

La última versión la han hecho del bikini que gasta Khloé Kardashian y que ha hecho viral por su excesivo Photoshop en la publicación. Ya sabemos que a las Kardashian les gusta aparentar y presumir de una vida de excesos, hasta en el retoque de sus fotografías. La hermana de Kim Kardashian publicaba en sus redes sociales una imagen de ella misma para promocionar su marca Good American.

El mismo bikini de Khloé por muy poco

El bikini ha sido muy llamativo. El rosa es el color de la temporada y éste siendo muy bien con la piel bronceada, como se puede ver en su imagen. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es su retoque con Photoshop. Sus seguidores se han percatado de un error, Khloé mostraba en un pie seis dedos.

Las redes sociales se le echaron encima al percatarse del abuso de Photoshop. “¿Perdiste tu dedo meñique o usaste más filtro?”, ha preguntado un usuario en los comentarios de la foto. Piden a Khloé que deje de retocar sus imágenes y se muestre tal y como es porque esto puede ser un problema para aquellas personas que la siguen.

Seguro que el bikini de la Kardashian vale un pastizal, pero el de Shein no y no encontrarás diferencias. Tan solo 10 euros. Pero no lo encontrarás solo en el color de moda, también en todos los otros. Para todos los gustos. Disponible de la talla XS a XL.