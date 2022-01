El body más vendido de Bershka es de cuello polo y cuesta menos de 16 euros

En periodos de entretiempo, muchas mujeres dudan a la hora de decidir cuál es el outfit más acertado para salir a la calle. Ni muy abrigado para no pasar calor en espacios cerrados, ni muy ligero para no congelarte por la calle. El difícil equilibrio entre vestir looks elegantes sin que esto te tenga que hacer pasar un mal rato.

Para vestir looks adecuados para cualquier época del año y aptos para cualquier tipo de clima, muchas veces hay que rebuscar en el armario durante una buena cantidad de tiempo, para al final, ponerte lo mismo de siempre. Es por esto que en ocasiones compensa tener ese tipo de prendas versátiles que se puedan adecuar a cualquier tipo de outfit.

Body de manga larga de Bershka, por 15,99 euros.

El body, una opción que nunca falla

Y en esta campaña, uno de los líderes indiscutibles es el body de manga larga. Se trata de una prenda barata, su tejido de algodón la convierte en una vestimenta lo suficientemente abrigada como para no pasar frío sin tener que sudar la gota gorda al entrar a un interior.

Y en Bershka este body de manga larga y cuello polo es el más vendido de la firma. Y es que por tan solo 15,99 euros te puedes hacer ya mismo con una prenda que, además de estar a la orden del día, puedes combinar de diversas formas: con falda, con pantalón… La tienda de Inditex ofrece un modelo disponible en tres colores: rojo, verde y marrón.

En lo referente a su diseño, se trata de un body de manga larga acabado con un elegante cuello polo que le da un toque distintivo a la prenda. Además de un escote cerrado en el cuello que hará de este artículo uno de los más distintivos de la temporada de primavera.

Está compuesto casi en su totalidad por poliéster y algodón, por lo que hablamos de una prenda bastante ligera y, aún así, abrigada.

También hay que destacar de este producto que su composición tiene en cuenta el respeto al medio ambiente, ya que tanto su algodón como su poliéster tienen al menos son reciclados en un 50%.