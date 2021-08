El iPhone nos acompaña todos los días en nuestro bolsillo, ya no podemos vivir sin el. Vivimos 24 horas pegados a la pantalla, a veces incluso lo cogemos sin que hayamos recibido ninguna notificación y eso lleva un importante consumo de batería. ¿Te dura la batería todo el día sin cargar? ¿Eres de los que necesita que le cargue lo más rápido posible para poder seguir utilizándolo? Amazon tiene la solución.

El cable que cargará un 20% más rápido tu iPhone

Se trata de un cable de carga rápida para iPhone con el que tu smartphone pasará de 0 a 100% en muy poco tiempo. Y lo mejor es que en estos momentos Amazon lo tiene de oferta.

Puedes hacerte con tu cable de 1,2 metros de longitud por 6,99 euros (antes 7,99). Si eres de los que un metro se le hace corto, también tienes longitudes más de 2, 3 y 4 metros.

El cable tiene el certificado Apple que garantiza la compatibilidad con la marca de Cupertino. Sirve para todos estos modelos: iPhone 11 / 11 Pro / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 / 7 Plus / 7 / 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6 / 5s / 5c / 5 / SE 2020, Pro / Air / Air 2 / mini / mini 2 / mini 3 / mini 4, nano 7.

La conexión será rápida y segura. Está fabricado con un chip de Apple original. Este cable es más rápido que otros que no contengan el chip de Apple, hasta un 20% más rápido. Además, el cable viene con protección de sobrecargas para mantener sus dispositivos seguros.

Debido a su diseño, este cable no se enrollará y evitarás que se rompa con facilidad. Es robusto y muy resistente, por mucho que lo dobles. “Confiamos tanto en estos cables iphone que ofrecemos Garantía de por vida incondicional”, destacan desde Amazon.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos