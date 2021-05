El nuevo iPhone 12 está a un precio mínimo histórico en Amazon

Si una compañía conoce a sus clientes es Apple. La compañía sabe bien lo que a los consumidores nos gusta y nos lo traen. Productos de alta calidad, un gran servicio al cliente y la mayor innovación tecnológica son el triunvirato que ha llevado a esta compañía al éxito más rotundo en lo que a venta de dispositivos se refiere.

Ocurre que, no obstante, la marca no tiene los precios más competitivos, algo que a la gran mayoría de esos fans de Apple que hacen largas colas para comprar dispositivos no les importa, pero a muchos compradores más casuales o que aún no se han volcado a consumir los productos de la compañía, quizá les eche para atrás.

El iPhone 12 mini, en oferta en Amazon

Y para los que no, aun así, están de enhorabuena. Amazon ha rebajado el iPhone 12 a un precio mínimo histórico. Además, tienes la opción de pagarlo en 24 cuotas.

Imagen promocional del iPhone 12 en Amazon

Estas son algunas de las características de este producto que destaca el gigante del comercio electrónico en su página web:

Pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas

Ceramic Shield, más resistente que cualquier vidrio de smartphone

Conexión 5G para descargas ultrarrápidas y streaming en alta calidad

A14 Bionic, el chip más veloz en un smartphone

Sistema de cámaras Pro de 12 Mpx con teleobjetivo, gran angular y ultra gran angular, rango de zoom óptico x5, modo Noche, Deep Fusion, HDR Inteligente 3, Apple ProRAW y grabación de vídeo en 4K HDR con Dolby Vision

Escáner LiDAR para mejores experiencias de realidad aumentada y retratos en modo Noche

Cámara delantera TrueDepth de 12 Mpx con modo Noche y grabación de vídeo en 4K HDR con Dolby Vision

Leer más: Por qué necesitas una bolsa impermeable aunque tu móvil sea resiste al agua

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos