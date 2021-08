El iPhone 12 Pro baja a su precio mínimo histórico en Amazon

Se acerca el lanzamiento del nuevo iPhone 13. Todavía sin desvelar fecha oficial ni principales novedades. Todo lo que se ha leído hasta la fecha son simples rumores. La marca de Cupertino guarda a buen recaudo tanto el diseño como las prestaciones de su nuevo smartphone. No obstante, septiembre es la fecha habitual para presentarlo.

Para aquellos que no buscan la última novedad y que saben ahorrar, ahora es momento de hacerse con un iPhone nuevo a menor precio.

Es el caso del iPhone 12 Pro. Actualmente es el smartphone más potente de Apple y se encuentra a un precio mínimo histórico en su versión de 128GB color grafito. En Amazon tiene más de 1.000 opiniones y una valoración de 4,3 estrellas.

Características del Apple iPhone 12 Pro de 128 GB

Su precio hasta hace escasos días era de 1.159 euros, pero ahora lo puedes adquirir en Amazon por 957,85 euros. Una importante rebaja de 200 euros con una alta capacidad. Una gran oportunidad que no debes dejar escapar si te hace falta renovar tu terminal por un nuevo y no te importa no comprarte el último modelo.

Las prestaciones del iPhone 12 Pro y su cámara son difíciles de superar. Tiene unas dimensiones de 146,7 x 71,5 x 7,4 mm y un peso de no más de 189 gramos.

Está fabricado en aluminio y vidrio, mucho más resistente que en sus anteriores ediciones, y acero el marco. Con el certificado IP68, Apple garantiza que el nuevo iPhone se puede sumergir hasta 6 metros de profundidad durante 30 minutos. Se pueden usar dos tarjetas SIM (una Nano-SIM y otra eSIM).

La pantalla es uno de sus puntos fuertes. Esta es Super Retina XDR OLED de 6.1′‘ pulgadas con resolución de 1.170 x 2.532 píxeles en formato 19.5:9, hecha a prueba de roturas y arañazos. Compatible con la tecnología True Tone y con el contenido HDR10 Dolby Vision.

Este smartphone incluye un procesador Apple A14 Bionic de seis núcleos acompañado de 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno. Incluye una potente triple cámara trasera de 12MP. Graba vídeo en alta resolución (4K a 60fps) y reconocimiento facial Face ID.

