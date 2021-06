El matrimonio abierto es el nuevo filón (subido de tono) de Netflix

Netflix suma una nueva serie a su catálogo que hará las delicias de sus consumidores. Se trata de ‘Sexo/Vida’, una serie que sigue las andanzas de Billie Connolly mientras se esfuerza por recuperar la gloria hedonista de sus días de soltera con su serio esposo Cooper (Mike Vogel). Sin embargo, ésta no consigue olvidar a su ex, en concreto en la cama. Se acuerda de aquellas fantasías y el sexo lascivo.

Una historia real que triunfa en Netflix

La serie es una mirada al deseo y probablemente sea su nueva obsesión secreta de Netflix. Pero ahora mismo se desconoce si habrá una segunda temporada. Es pronto para pensarlo.

Creado por Stacy Rukeyser e inspirado en el exitoso libro 44 capítulos sobre 4 hombres, Sexo / Vida nos lleva al mundo de la ama de casa de Connecticut, Billie.

Aunque parezca que la mujer tiene una vida perfecta, realmente no es así y anhela aquellos días de soltera, donde todo eran fiestas y sexo furtivo. Su guapo y rico esposo no es igual que su ex en la cama.

Esta escribe en un diario sus deseos sexuales y su nuevo novio lo lee. La revelación de que su esposa necesita sexo más duro hace que su matrimonio caiga en picado. Aunque parece que Billie y Cooper han resuelto sus problemas matrimoniales al final de la temporada, Billie toma una última decisión audaz. La mujer no deja a su novio, pero quiere tener sexo de nuevo con su ex.

De momento, Netflix no ha dicho que quiera renovar esta serie por una segunda temporada. No obstante, si lo hiciese podríamos tenerla de vuelta en verano del próximo año. Sin duda, ‘Sexo/Vida’ está siendo un auténtico filón que recuerda mucho a las películas de ’50 sombras’.