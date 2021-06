Netflix elimina la segunda serie más vista en EEUU y ‘top ventas’ en España

Cancelada. Así ha quedado la serie ‘Manifest’ en NETFLIX después de una larga temporada de conversaciones entre los productores de la serie y la plataforma.

La serie norteamericana, inicialmente cancelada por NBC después de tres temporadas, llevaba meses conversando con la plataforma para intentar un resurgimiento afianzándose como base en el éxito con sus suscriptores en los Estados Unidos.

No obstante, finalmente NETFLIX se ha decantado por no reubicar la serie en su parrilla al no haber cerrado un acuerdo satisfactorio y no haber podido sortear con nota los obstáculos relacionados con el reparto y los derechos digitales.

Aun y el exitoso resultado de sus temporadas previas (actualmente la serie ocupa el TOP2 de los mejores de NETFLIX en EEUU), ‘Manifest’ no ha logrado convencer a la plataforma después de “largas conversaciones y deliberaciones”; según informa el portal Deadline.

Agradecimiento público a los fans

En el momento en el que se hizo oficial la no renovación de ‘Manifest’ en NETFLIX, el creador de esta, Jeff Rake, no dudó ni un segundo en agradecer el apoyo a sus fans. Lo hizo con un mensaje en Twitter que titulaba así: “Gracias, nuestros fans. Ustedes se convirtieron en los Manifestantes en la Comic-Con 2018. Desde entonces han observado religiosamente, analizado cada palabra (…) Nunca lo olvidaré”. La reacciones al anuncio no se hicieron esperar: “Gracias por todo, ¡siempre manifestantes!”, “Ohhhh, ¡qué mala noticia!”… Eso sí, todas ellas tenían un denominador común: ‘Manifest’ había calado en su interior.

El caso de ‘Lucifer’ o ‘La Casa de Papel’

Los antecedentes, en este caso sí que acompañaban, pero por los motivos que ya hemos expuesto, NETFLIX ha decidido hacer caso omiso a los precedentes salvados y tachar de la lista de emisiones la siguiente temporada de ‘Manifest’. No fue así en el caso de series tan populares como ‘Lucifer’ o la famosísima ‘La Casa de Papel’, que gracias a tediosas y duras negociaciones lograron pasar el filtro y convencer a NETFLIX de su salvación. Y entonces fue un acierto… ¿por qué no con ‘Manifest?