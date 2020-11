El truco para hacer la compra en Carrefour ahorrándote el 50%

03 de noviembre de 2020 (19:16 CET)

Hacer la compra on line se ha convertido en algo muy habitual. Sobre todo desde que estalló la crisis sanitaria por el COVID-19. Una modalidad de compra que la mayoría de comercios han instaurado. Y no solo eso. A menudo ofrecen ofertas en sus páginas web que no se encuentran en el local físico.

Una práctica que lleva a cabo, por ejemplo, Carrefour. La cadena de supermercados ofrece interesantes promociones a menudo para incentivar las ventas on line. Y estos días lo hace ofreciendo algunos de sus productos al 50%. En otras palabras, si quieres ahorrarte la mitad de lo que cuesta tu compra, el truco está en hacerlo por internet.

No todos los productos están al 50%, pero sí los hay de muy interesantes. Y a continuación te listamos algunos de ellos.

Aspirador de escoba inalámbrico thomson

Este electrodoméstico es uno de los más vendidos. Su diseño te permitirá llegar a todos los rincones de la casa. Además es inalámbrico y cuenta con 45 minutos de autonomía. Y también con un gran depósito que no te obligará a estar vaciándolo cada dos por tres. Su precio en la red es de solo 69 euros.

Tostador Philips doble ranura

Este tostador se convertirá en uno de tus mejores alidados. Cuenta con ocho ajustes y dos ranuras de tamaño variable. Y permite tanto tostar como calentar. Asimismo, cuenta con una bandeja para las migas que te permitirá limpiarla de forma fácil. Y por si te la dejas encendida, dispone de desconexión automática. Su precio es de solo 19,90 euros.

Auriculares Bluetooth

Todo lo anterior lo podrás utilizar mientras disfrutas del sonido de estos auriculares Bluetooth. Permiten escuchar música y realizar llamadas, y son resistentes al agua. Y solo cuestan 19,90 euros.

Almohadas viscoelásticas

Por solo 24 euros podrás disfrutar de este par de almohadas, que en total cubren 70 centímetros. Se adaptan perfectamente al cuello y son transpirables e hipoalergénicas.

Set de cocina de 39 piezas

Renueva parte de tu cocina con este juego de 39 piezas, que se reparten en: 4 utensilios de cocina, una cubertería de 24 piezas, 3 cuchillos de Kobe, 2 sartenesCuiner y una batería de 5 piezas Baltic. Todo ello acompañado de un libro de recetas de cocina que te permitirá hacer platos exquisitos. Y solo cuesta 79 euros.

Espejo y organizador de maquillaje

Cerramos la lista con este set de maquillaje. Cuenta con 12 espacios para que guardes tus artículos más pequeños y un espacio para piezas más grandes. Mide 16x13x24 cm. Y no le falta un espejo. Todo ello por solo 10 euros.