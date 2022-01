Elegancia y estilo para temperaturas bajo cero: la novedad de Decathlon que se va un poco de precio.

A veces ir bien abrigado no va acompañado del glamour. O esa es la sensación que nos da. Seguro que todas hemos escuchado en algún momento de nuestra vida la frase de para presumir hay que sufrir. Para ejemplo de ello tenemos a la presentadora de televisión Anne Igartiburu, que cada vez que la vemos anunciar las campanadas en Nochevieja está temblando. Pero no tendría que ser así.

Nadie debería pasar frío siempre que se pueda evitar. Y menos en una época como esta en la que cualquier catarro puede confundirse con coronavirus y confinarnos en nuestra casa. Consciente de que la elegancia y el estilo es un factor importante a lo hora de elegir la ropa, además de la comodidad, Decathlon ha lanzado una novedad para lucir de lo más chic este invierno. Eso sí, se va un poco de precio.

Confort térmico de hasta -10º

Se trata de la chaqueta del abrigo chaqueta de Invierno 3 en 1 Forclaz Travel 700 Mujer, para usar tanto en la montaña como en tus actividades de senderismo. Esta prenda te acompañará en todas tus aventuras, tanto en la naturaleza como urbanas. Y es que asegura confort térmico de hasta menos diez grados bajo cero.

Una de las principales ventajas que tiene es que es impermeable. Tiene nueve bolsillos, cinco de ellos con cremallera, dos reposamanos forrados de fibra polar y dos de parche. Además, se adapta a climas suaves y de frío intenso gracias a la chaqueta acolchada desmontable.

Pese a su elevado precio –la puedes encontrar por 159,99 euros– es de las preferidas de las clientas de Decathlon. Tiene una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5 y cuenta con más de 400 opiniones favorables. Lo bueno es que, pese a su coste, si te gusta mucho puedes pagarla en tres cuotas de 53,33 euros.

La chaqueta estaba disponible en dos colores: o en caqui o en negro. No obstante, debido a su gran éxito, en negro ya no quedan. Así que si te gusta no dudes en encargar una en la web de Decathlon o acércate a comprarla a tu tienda más cercana.