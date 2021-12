Es el tejido en el que invierten las entendidas en moda y Oysho lo tiene un dos piezas premium

Oysho puede presumir de muchas cosas, entre ellas de tener ahora uno de los conjuntos de dos piezas que más están llamando la atención entre las amantes y las entendidas de la moda.

El motivo no es otro que, por sorpresa para muchas teniendo en cuenta que la firma no suele apostar por este tipo de productos, se trata de un pantalón y un jersey que son cien por cien de cashmere, un tejido que no es que sea precisamente low cost.

De hecho, hace años, antes del boom de este tipo de firmas, las prendas de cashmere estaban reservadas tan sólo para las más premium y las más VIP dado su alto coste. Ojo, sigue siendo un tejido caro y las prendas que son cien por cien de cashmere no son precisamente baratas, pero al menos en Oysho podemos encontrar esta combinación premium a un precio quizás no tan prohibitivo.

La combinación de Oysho cien por cien cahsmere

Por un lado, un Jersey de cuello redondo y manga larga confeccionado con 100% undyed cashmere que, como bien podemos ver en la tienda online de la cadena, tiene un precio de 99,99 euros.

El éxito está siendo tan evidente que, como vemos también en su tienda online, tan sólo quedan unas pocas unidades de las tallas M y L, mientras que la S ya se ha agotado. En el caso del pantalón estilo jogger confeccionado con 100% undyed cashmere con cintura elástica y bolsillos laterales, su precio es de 129 euros y, como ocurre con el jersey, la talla S ya se ha agotado, mientras que de la L quedan ya pocas unidades.

El conjunto de jersey y pantalón cien por cien cashmere de Oysho

Es evidente que no es en ningún caso un conjunto que pueda ser catalogado como low cost, pero también lo es que, en este caso, viendo el diseño y teniendo en cuenta las bondades de este tejido, vale la pena hacer un pequeño esfuerzo.