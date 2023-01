Regresa la falda de los 2000 a Stradivarius, idéntica a la de Aitana de Levi’s

En la década de 2000 usabas ropa, especialmente si eras un adolescente o un adulto joven de 20 años, que pensabas que nunca volverías a usar. Pantalones de tiro muy bajo y lo suficientemente anchos como para que quepan tus piernas en una sola parte de los pantalones; los jeans estaban tan rotos en la parte de abajo que parecía un concurso para ver quién los usaba más abiertos; o una falda trompeta vaquera midi son solo algunos ejemplos. Te equivocaste si pensaste que nunca volverían, porque dos mil regresaron y su armario con ellos.

Si hay una prenda que ha llegado a todas las colecciones de nuestras tiendas favoritas, es la falda vaquera midi. Tienes muchas pruebas. Los catálogos de ropa están mayoritariamente inspirados en esta década y las celebrities no dejan de compartir looks. Más recientemente, Aitana Ocaña, quien usó una falda midi denim de Levi’s durante su paso por Los Ángeles.

Lo que nos ha llamado la atención es que está completamente agotada, pero nosotras hemos encontrado su doble a precio low cost, nada más y nada menos que en Stradivarius.

Falda larga denim Stradivarius

Se trata de un modelo midi denim ajustado, con tiro alto y de color vaquero azul lavado clásico, cuenta con cinco bolsillos, cierre con cremallera y botón. Otro punto característico de este diseño es que posee una abertura en el frente de la prenda.

La forma más viral de combinarlo es exactamente como lo lleva Aitana: con unas zapatillas blancas de suela ancha y con una camiseta marrón ajustada de manga corta que dejaba al descubierto su ombligo. Por último, completa el look con una cazadora motera de piel de estilo vintage. Una receta de éxito para este tipo de faldas, que lleva tiempo siendo tendencia, no hay trendsetter que no la tenga.

La falda Stradivarius de esta temporada cumple todos los requisitos para el éxito. Es muy similar al que lleva la cantante. ¿Lo mejor? Está disponible en la página web y solo cuesta 25,99 euros.