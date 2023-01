La falda de botones joya de Zara que hace tipazo y con la que arrasarás en cualquier evento

Los elementos que potencian la sensación de verticalidad juegan siempre a favor del cuerpo: estampados de rayas, aberturas laterales, hileras de botones… Este último detalle se ha convertido en un fashionstatement para las faldas especiales de esta temporada de invierno. En algunas prendas, estos botones no tienen ninguna función práctica (no es necesario desabrocharlos para ponerse una falda) y se utilizan como decoración especial para dar un nuevo aire a la falda midi más sencilla.

Si a esos elementos le añadimos la prenda más versátil para todas las estaciones del año, la falda de tubo, tenemos el éxito asegurado. Y es que Zara lo ha vuelto a hacer, nos ha enamorado con esta prenda, el único problema con este artículo es que se está agotando enseguida. Por eso te recomendamos que si te ha gustado y está tu talla no lo dudes, el tren puede pasar solo una vez.

Falda tubo botones Zada

Se trata de una falda de cintura alta con botones metálicos en dorado pero todos diferentes en la parte delantera. También tiene una abertura frontal en la parte inferior para ser aún más sexy. Cierra en la espalda con cremallera oculta en costura. Es de color negro y llega hasta la mitad de las tibias. Con este color, el efecto estilizado es aún más pronunciado y hace un tipazo impresionante.

Somos conscientes de su éxito, porque pocas prendas hay tan bonitas como esta, así que estamos seguras de que se va a convertir en una de las prendas más codiciadas de la temporada de invierno.

Así que no te vamos a insistir más porque quedan pocas formas de conseguirlo. No esperaríamos a las rebajas y lo compraríamos allí porque seguro que hasta entonces no habrá unidades disponibles, es un caso claro de ahora o nunca. Cuesta casi 50 euros, pero merece la pena.