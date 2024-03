Las faldas largas de ZARA imprescindibles de esta temporada

Este año, la ropa de temporada de primavera ha llegado pisando fuerte y son muchas las nuevas colecciones de marcas convencionales que han conseguido llamar nuestra atención. Muchas de ellas llevan ya meses con nuevas prendas de lo más innovadores y otras han decidido optar por tendencias que ya veíamos en la primavera pasada. Y el ejemplo perfecto de ello son las faldas largas de Zara, que podemos encontrar en su catálogo en gran medida.

Y es que hay una prenda que nunca pasa de moda por estas fechas gracias a su combinabilidad y también a su estilo. Se trata de las faldas largas, un tipo de prenda que podemos encontrar con diferentes diseños, colores y estampados y que nunca puede faltar en nuestro fondo de armario durante estas fechas. Y es que a pesar de que aún haga frío, una falda larga siempre puede ser una opción a la hora de conformar cualquier outfit. Y las faldas de las que os hablaremos hoy son el ejemplo perfecto de ello.

Leer más: Las equivalencias de perfumes de ZARA para hombre

La falda larga denim más elegante

El denim es toda una tendencia durante esta temporada y no dejamos de ver prendas y complementos con este tipo de tejido. Esta falda no podía faltar en la lista y es que no deja de venderse. Se trata de una falda larga de tiro medio con cinco bolsillos. Cuenta con una abertura en bajo y tiene un cierre frontal con cremallera y botón metálico. Podrás encontrarla a un precio de 29,95 euros.

La falda larga Denim de Zara.

La falda larga satinada, perfecta para una salida formal

Bien sabemos que el tejido satinado es uno de los más demandados en cuanto a eventos y ocasiones especiales, y es por ello que una falda larga con este tejido podría venirnos genial en nuestras ceremonias de primavera. Se trata de una falda larga de tiro alto en color verde. Podrás encontrarla en la sección de faldas largas de Zara a un precio de 25,95 euros.

La falda satinada de color verde que triunfa en Zara.

La falda larga con bordados, un toque ibicenco para tu armario

Como no podía faltar en esta selección, las faldas largas de Zara con estampado o bordados son unas de las más vendidas durante esta época del año. Esta opción de Zara se trata de una falda larga de tiro medio confeccionada en algodón. Tiene una cintura elástica tipo nido de abeja ajustable con cordones. Cuenta con detalle de bordados combinados a contraste y tiene forro interior. Podrás encontrarla a un precio de 49,95 euros.

La falda larga blanca estampada de Zara.

Una falda larga puede salvarte tanto en esas ocasiones especiales en las que no tienes demasiado claro qué ponerte como con esos looks de diario en los que quieres ir cómoda pero elegante. Podrás combinarlas tanto con unas deportivas blancas como con unas sandalias de cuña y ¡sientan como un guante!

La falda ideal para dar un toque de color a tu armario

Este tipo de falda pareo es similar a la anterior, pero en una versión larga y de tejido estilo pañuelo. Es también de tiro alto para poder ajustarse perfectamente a tu cuerpo y realzar tu cintura. Está confeccionada en viscosa y cuenta con un cierre cruzado con lazada en el mismo tejido estilo pareo.

La falda estilo pareo larga, disponible en Zara.

Está confeccionada en un bonito estampado de colores cálidos con el amarillo y naranja como predominantes. Zara dispone además de una blusa a juego con el mismo estampado que la falda para un total look ideal. Está disponible en tallas desde la XS hasta la M a por un módico precio de tan solo 39,95 euros.

La falda pareo estampada más original, con abertura

Sin embargo, a pesar de estar dentro del terreno de las faldas, también es posible innovar en gran medida. Esta última opción es de nuestras favoritas no solo porque tiene mucho estilo y sienta genial, sino porque además podrás utilizarla tanto para ir a la playa como para otros looks más formales. Se trata de una falda de corte midi con abertura en uno de sus laterales.

La falda estilo pareo con abertura, de Zara.

Cuenta con un cierre frontal con nudo estilo pareo y su tejido es satinado como el de los fulares o pañuelos. Está disponible con un estampado de lo más psicodélico en color morado base o en mostaza para que elijas el que mejor vaya con tu estilo. Podrás encontrarla en tiendas físicas de Zara o en su web a un precio de 25,95 euros.