Los fichajes de las rebajas de Pull and Bear por menos de 20€

A todas nos gusta un buen chollo y para que no tengas que comerte mucho la cabeza hemos buscado por ti en Pull and Bear las prendas por menos de veinte euros en las que realmente merece la pena invertir.

En primer lugar hemos fichado un vestido de flores de corte midi fluido estampado y de manga larga con cuello de pico y cintura elástica. Rebajado se queda en 19.99 euros. Es un modelo básico para el verano el cual te lo puedes poner para literalmente todo y más.

Otra adquisición de rebajas de Pull and Bear que no puede ser más top nunca mejor dicho es este top en color rojo con escote asimétrico y cuello halter. Ideal tanto para looks de día y de noche, está confeccionado en punto de canalé y es muy versátil. Tiene un precio de 9,99 euros.

Para la playita también hemos visto este trikini negro de las rebajas de Pull and Bear que es ideal y que además también puede usarse como si fuera un top para salir de fiesta. Con forma de triángulo y tejido ligeramente elástico, sienta muy bien. De rebajas está genial de precio, por 9,99 euros.

Otra prenda ideal en la que invertir en rebajas es una chaqueta perfecta para el entretiempo y para cuando bajan las temperaturas en verano. Es en color rosa y con cierre de botones metalizados, vale 19,99 euros.

Otra de las prendas de la temporada es una falda pantalón de corte fluido con estampado geométrico. Una prenda que seguro que te soluciona todos los looks diarios y que es de las ponibles de este verano. Está disponible en la tienda online por 7,99 euros.

Unas sandalias planas son un básico indiscutibles y estas de Pull and Bear en color blanco no nos pueden gustar más. Confeccionadas en piel, tienen corte asimétrico con posición para el dedo. Tienen un precio de 15,99 euros.

Aprovecha estos descuentazos de las rebajas de Pull and Bear.